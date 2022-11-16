Дуда: У Польши нет точных данных о том, кто выпустил ракету

Фото: president.pl

Власти Польше пока не могут однозначно заявить, кто выпустил ракету, которая упала на востоке страны. Об этом сказал 16 ноября на пресс-конференции президент республики Анджей Дуда, сообщает Zakon.kz.

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