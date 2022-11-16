Дуда: У Польши нет точных данных о том, кто выпустил ракету
Фото: president.pl
Власти Польше пока не могут однозначно заявить, кто выпустил ракету, которая упала на востоке страны. Об этом сказал 16 ноября на пресс-конференции президент республики Анджей Дуда, сообщает Zakon.kz.
Вместе с тем, польский лидер уточнил, что в падении ракеты нет никаких сомнений. Дальнейшее выяснят следователи. Слова Анджея Дуды приводит ТАСС.
"Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но все еще выясняется" президент Польши Анджей Дуда
16 ноября польская радиостанция ZET сообщила о падении двух ракет рядом с населенным пунктом Пшеводув недалеко от границы с Украиной. По этому поводу глава польского правительства Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет совета министров по делам национальной безопасности и обороны.
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