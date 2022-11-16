Бывший глава Белого дома Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала федеральная избирательная комиссия, информирует РИА Новости. Из него следует, что Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства 2024 года.

Ранее, 8 ноября, политик аносировал "важное заявление", сообщив, что сделает его 15 ноября в своей резиденции во Флориде.

Дональд Трамп стал 45-м президентом США. На этом посту он пребывал с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.