Головкин и Алимханулы сохранили свои позиции в рейтинге ESPN
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Согласно рейтингу, который был опубликован на телеканале ESPN, чемпионы мира из Казахстана Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы.
В тройку лидеров вошли чемпион мира WBC Джермалл Чарло, за ним следуют обладатель титулов WBA Super, IBF и IBO Головкин и Деметриус Андраде.
После боя с Дензелом Бентли боксер Алимханулы сохранил четвертую позицию в рейтинге.
Рейтинг Топ-10 боксеров в среднем весе:
1. Джермалл Чарло (США).
2. Геннадий Головкин (Казахстан).
3. Деметриус Андраде (США).
4. Жанибек Алимханулы (Казахстан).
5. Риота Мурата (Япония).
6. Хайме Мунгия (Мексика).
7. Крис Юбэнк-младший (Великобритания).
8. Карлос Адамес (Доминиканская Республика).
9. Эрисланди Лара (Куба).
10. Эскива Фалькао (Бразилия).