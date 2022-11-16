Головкин и Алимханулы сохранили свои позиции в рейтинге ESPN

Казахстанские боксеры Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы снова оказались в обновленном рейтинге боксеров среднего веса 16 ноября, сообщает Zakon.kz.

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Согласно рейтингу, который был опубликован на телеканале ESPN, чемпионы мира из Казахстана Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы.

В тройку лидеров вошли чемпион мира WBC Джермалл Чарло, за ним следуют обладатель титулов WBA Super, IBF и IBO Головкин и Деметриус Андраде.

После боя с Дензелом Бентли боксер Алимханулы сохранил четвертую позицию в рейтинге.

Рейтинг Топ-10 боксеров в среднем весе:

1. Джермалл Чарло (США).

2. Геннадий Головкин (Казахстан).

3. Деметриус Андраде (США).

4. Жанибек Алимханулы (Казахстан).

5. Риота Мурата (Япония).

6. Хайме Мунгия (Мексика).

7. Крис Юбэнк-младший (Великобритания).

8. Карлос Адамес (Доминиканская Республика).

9. Эрисланди Лара (Куба).

10. Эскива Фалькао (Бразилия).