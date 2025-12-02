Исторический бой боксера Алимханулы за три титула оказался под угрозой

Исторический бой одного из самых известных казахстанских боксеров-профессионалов Жанибека Алимханулы за три титула в среднем весе оказался под угрозой, сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира WBO и IBF 6 декабря должен был сразиться с кубинцем Эрисланди Лара (31-3-3) – обладателем титула лучшего боксера по версии WBA.

Бой оказался на грани срыва из-за положительного допинг-теста у Жанибека Алимханулы. Об этом сообщил в соцсети Х инсайдер The Ring, ведущий DAZN Майк Коппинджер.

"У Жанибека Алимханулы обнаружен неблагоприятный аналитический результат на препарат, повышающий работоспособность, по итогам теста VADA, сообщили источники изданию Ring Magazine. Объединительный бой Жанибека против Эрисланди Лары, запланированный на ближайшую субботу, оказался под серьезной угрозой. Лара, самый возрастной действующий чемпион в мужском боксе, может защитить свой титул WBA против другого соперника", – написал он.

Janibek Alimkhanuly has delivered an adverse analytical finding for a performance-enhancing drug following a VADA test, sources tell @ringmagazine.



Janibek’s middleweight title unification vs. Erislandy Lara on Saturday is in serious jeopardy. Lara, boxing’s oldest male… pic.twitter.com/tkEDLZn1jL — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) December 2, 2025

Ранее сообщалось, что был запущен анонс этого боя. Предстоящий поединок должен состоятся на арене Frost Bank Center (Сан-Антонио, штат Техас).