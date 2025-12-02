#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Спорт

Исторический бой боксера Алимханулы за три титула оказался под угрозой

Жанибек Алимханулы, бой, США, бокс, Эрисланди Лара, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 23:14 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Исторический бой одного из самых известных казахстанских боксеров-профессионалов Жанибека Алимханулы за три титула в среднем весе оказался под угрозой, сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира WBO и IBF 6 декабря должен был сразиться с кубинцем Эрисланди Лара (31-3-3) – обладателем титула лучшего боксера по версии WBA.

Бой оказался на грани срыва из-за положительного допинг-теста у Жанибека Алимханулы. Об этом сообщил в соцсети Х инсайдер The Ring, ведущий DAZN Майк Коппинджер.

"У Жанибека Алимханулы обнаружен неблагоприятный аналитический результат на препарат, повышающий работоспособность, по итогам теста VADA, сообщили источники изданию Ring Magazine. Объединительный бой Жанибека против Эрисланди Лары, запланированный на ближайшую субботу, оказался под серьезной угрозой. Лара, самый возрастной действующий чемпион в мужском боксе, может защитить свой титул WBA против другого соперника", – написал он.

Ранее сообщалось, что был запущен анонс этого боя. Предстоящий поединок должен состоятся на арене Frost Bank Center (Сан-Антонио, штат Техас).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Жанибек Алимханулы попался на мельдонии: его исторический бой отменили
00:01, 03 декабря 2025
Жанибек Алимханулы попался на мельдонии: его исторический бой отменили
Официально: запущен анонс исторического боя Алимханулы за три титула
12:11, 30 октября 2025
Официально: запущен анонс исторического боя Алимханулы за три титула
Боксер Жанибек Алимханулы объявил, когда снова выйдет на ринг
11:25, 15 августа 2023
Боксер Жанибек Алимханулы объявил, когда снова выйдет на ринг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: