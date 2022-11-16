Токаев: Алматы по праву олицетворяет нашу Независимость

Алматы по праву олицетворяет нашу священную Независимость, отметил во время встречи 16 ноября с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Именно здесь была подписана Декларация о суверенитете и провозглашена Независимость Казахстана. Алматы хранит память о других не менее важных событиях, предопределивших судьбу страны, отметил президент Казахстана.

"Алматы – деловой, духовный, культурно-научный и туристический центр нашей Родины. Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана. Поэтому я придаю особое значение развитию города и созданию условий для комфортного проживания в нем". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы.