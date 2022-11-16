Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы

16 ноября в Алматы началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью города, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, Алматы по праву олицетворяет священную Независимость.

Он уточнил, что "именно здесь была подписана Декларация о суверенитете и провозглашена Независимость Казахстана. Алматы хранит память о других не менее важных событиях, предопределивших судьбу страны".

Глава государства добавил, что Алматы – деловой, духовный, культурно-научный и туристический центр.

"Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана. Поэтому я придаю особое значение развитию города и созданию условий для комфортного проживания в нем". Касым-Жомарт Токаев

Алматы попал в "ловушку средних доходов"

Президент продолжил, что основной вклад в положительную динамику вносят обрабатывающая промышленность (рост 13,9%) и инвестиционная активность. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций (рост почти 20%). Поступательно развивается предпринимательство – количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30%. В этой сфере занята большая часть жителей города.

Между тем сегодня в Алматы около 70% всех инвестиций приходится только на три отрасли – недвижимость, транспорт и торговлю. Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан. Город попал в так называемую "ловушку средних доходов", для выхода их которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий.

Необходимо стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда. В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов. Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и Парка инновационных технологий "Алатау". Здесь планируется разместить более тысячи производств с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест.

Креативные индустрии

Во многих мегаполисах мира ключевыми двигателями экономического роста являются креативные индустрии. Сегодня наши талантливые граждане достигают в этой сфере широкой известности за рубежом. Нам нужно создать все условия для их полноценной самореализации именно в нашей стране. Уже сейчас в креативном секторе Казахстана действуют более 19 тысяч компаний. При этом свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы.

Мегаполис становится притягательным центром для цифровых номадов

Для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры. Я поддерживаю идею акимата о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге. Важно привлечь частные средства для реализации этого проекта.

Уверен, фонд придаст мощный импульс развитию экосистемы креативных индустрий. Алматы обладает уникальной по красоте и разнообразию природой, богатым историко-культурным наследием. Это является хорошей основой для привлечения внутренних и иностранных туристов. После снятия коронавирусных ограничений наблюдается бурный рост туристического потока в Алматы. Только за первое полугодие количество внутренних туристов увеличилось почти в 1,5 раза, иностранных – в 2,8 раза. Нужно эффективно использовать открывающиеся возможности.

В сентябре текущего года была утверждена Программа развития Алматы. Приоритеты документа направлены на последовательное и сбалансированное развитие мегаполиса.

В целом, с учетом темпов увеличения населения необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5%. При этом показатели экономического роста должны быть осязаемы всеми горожанами в виде реального повышения благополучия и качества жизни.

Непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках

Важнейшим приоритетом Алматы является неуклонное повышение качества жизни и благосостояния горожан, на что во многом влияет эффективность дорожно-транспортной системы. Непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города.

Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип «город для людей». Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается.

Поэтому акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, использовать современные цифровые технологии и большие данные, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением.

Токаев назвал главную причину автомобильных заторов

Особое внимание следует уделить транспортной доступности школ и детских садов, которые в часы пик превращаются в главную причину автомобильных заторов, влекут за собой стресс для водителей и родителей. В целом, для выявления проблем и выработки действенных решений в дорожно-транспортной сфере нужно активно привлекать горожан и независимых экспертов.

Значимой составляющей качества жизни в городе является также безопасность дорожного движения. Несмотря на позитивные тенденции, дорожно-транспортные происшествия – все еще частое явление. Нужно принимать комплексные меры для решения этой сверхважной проблемы. Люди – это наше главное богатство.

Полиции для повышения уровня водительской и пешеходной культуры необходимо в полной мере задействовать потенциал гражданского общества. Мы должны сделать все возможное, чтобы кардинально снизить количество трагических случаев на наших улицах и тротуарах. Сегодня основная доля пассажиропотока в Алматы приходится на автобусы и троллейбусы. При этом маршрутная сеть организована недостаточно эффективно.

Большинство городских маршрутов очень длинные, городской и пригородный общественный транспорт слабо взаимосвязаны, отсутствуют удобные для пересадки транспортные узлы. Нужно срочно менять эту ситуацию. Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена.

Нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта

На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц.

Правительству совместно с акиматом следует проработать вопросы финансирования этих проектов. Необходимо также ускорить реконструкцию ключевых дорог на въезде в город. Эта важная работа должна быть синхронизирована в рамках Алматинской агломерации.

Два региона – Алматы и Алматинская область – тесно связаны между собой

Маятниковая миграция создает огромную нагрузку на дорожно-транспортную сеть Алматы. Поэтому нужно уделить особое внимание развитию пригородного общественного транспорта.

Необходимо запустить новые автобусные маршруты с дополнительным охватом 50 населенных пунктов. Недавно был возобновлен маршрут электропоезда между городами Алматы и Қонаев. Министерству индустрии и инфраструктурного развития, акиматам Алматы и Алматинской области нужно разработать план по дальнейшему стимулированию пригородного железнодорожного сообщения. Необходимо продумать создание единой транспортной модели развития Алматинской агломерации.

Алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха

Окружающая среда оказывает самое непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни граждан. Поэтому вопросы экологии всегда находятся в фокусе моего внимания. Знаю, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.

Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%). Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей «розу ветров» и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города.

Благодаря новым технологиям и умному трафику мобильность граждан не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду. Акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь, промышленными предприятиями. Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов.

Город нельзя превращать в каменные джунгли

Многочисленные нарекания вызывают неудобная планировка зданий и дорог. Так называемая точечная застройка или "человейники".

Алматы должен стать передовым мегаполисом, соответствующим требованиям современной урбанистики. Город нельзя превращать в каменные джунгли. Алматы должен дышать свежим горным воздухом Алатау – это очень важно для экологии города.

При застройке необходимо учитывать интересы жителей, а не строительных компаний.

Это требование не предусмотрено действующим законодательством.

Поручаю Правительству совместно с акиматом тщательно изучить эти проблемные вопросы и разработать соответствующие поправки в закон.

Данные меры необходимы для дальнейшего развития Алматы как комфортного и удобного для проживания города.

В мегаполисе должно быть больше таких мест общественного отдыха, как Ботанический сад.

Для некоторых районов этот вопрос является ключевым. Городскому акимату предстоит кардинально решить эту проблему. Планируется построить пять центров досуга.

Полностью поддерживаю это предложение. Работу необходимо выполнить качественно.

Правонарушения в Алматы

В этом году в Алматы совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. Основная часть из них приходится на кражи и мошенничество. Ключевым приоритетом государства является обеспечение безопасности, защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому преступности в городе нужно поставить мощный заслон.

Как вы знаете, в стране начата системная реформа, нацеленная на внедрение сервисной модели полиции. Реализуемый в Алатауском районе пилотный проект показывает неплохие результаты. Поэтому поручаю до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка. Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы.

Одним из ключевых факторов, повышающих риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением.

Развитие системы видеонаблюдения

На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с Центром оперативного управления Департамента полиции города. Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника.

Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением. Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками. Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города.

Там нужно установить камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, турникеты, охранную и пожарную сигнализацию. Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году.

Поручение об установке 28 сейсмостанций

Жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них. Поручаю к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана. Кроме того, в городе следует наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях. В этой работе предстоит использовать большие данные.

Для этого акимату нужно полноценно запустить деятельность ситуационного центра. Он должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры. Идея создания «цифрового двойника» города отвечает современным тенденциям в сфере информационных технологий и лучшим международным практикам.

В своем сентябрьском Послании я поручил по каждому городу создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей. В Алматы это поручение реализуется в рамках развития «цифрового двойника» и корректировки Генерального плана города. Это хороший пример системного подхода, когда проекты реализуются в увязке друг с другом. Таково, в целом, мое видение ключевых приоритетов развития города на ближайшую перспективу.

Все обозначенные сегодня поручения и проекты направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни алматинцев, усиление экономического потенциала и повышение привлекательности города. Реализация этих задач будет на моем особом контроле.

Квартирный вопрос очень волнует большинство жителей Алматы, особенно молодежь

Цены на жилье в городе очень высокие. Понятно, что молодежь, только начинающая свой трудовой путь, не может сразу же приобрести квартиру. Однако нельзя сидеть сложа руки, ссылаясь на это.

Одна из главных задач государства – создание условий для того, чтобы молодые люди могли стать владельцами собственного жилья.

Акимату необходимо разработать эффективные меры по привлечению инвесторов для строительства арендного жилья. При этом стоимость аренды квартиры не должна быть высокой, жилье должно быть доступным.

Собственная крыша над головой не должна быть недосягаемой мечтой для молодых людей в Алматы. Наличие своего жилья придаст им веру в завтрашний день.

Сокращение дефицита жилья – важнейшая задача. Необходимо со следующего года ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства на 10 %.

В Алматы дефицит свободных земель, что может воспрепятствовать повышению темпов строительства жилья. Поэтому следует осваивать новые территории.

В жилищном фонде города насчитывается около 1 500 ветхих домов. Требуется провести капитальный ремонт таких домов, расположенных в микрорайонах, а те, что не подлежат ремонту, надо сносить.

Поручаю акимату подготовить план мероприятий, предусматривающий конкретные и поэтапные меры. При этом нужно создать условия для того, чтобы ремонтные работы не причиняли неудобств горожанам.

Статус женщины в обществе

Помимо культа знаний, еще одним важным признаком прогрессивной страны является статус женщины в обществе. Поэтому нам следует особое внимание уделять защите прав женщин. За последние годы мы значительно продвинулись в этом вопросе. Приняты комплексные меры для усиления ответственности за семейно-бытовое насилие и искоренение трудовой дискриминации.

Улучшены условия для материнства и воспитания детей. Государство на системном уровне расширяет возможности для участия женщин в политике, государственном управлении, бизнесе. Согласно глобальным рейтингам, по гендерному равенству Казахстан, наряду с Сингапуром, Южной Кореей, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами, стабильно входит в число ведущих азиатских стран.

В нашей истории женщины всегда играли важную роль и занимали особое место в обществе. Дочери Великой степи были надежными хранительницами культурных традиций и духовно-нравственных ценностей нашего народа. Поэтому неуклонно продвигаясь по пути прогресса и созидания, мы не должны поддаваться чуждым нашему менталитету веяниям, ограничивая права женщин.

Казахстан проводит активную внешнюю политику

Мы должны продвигать свою прогрессивную повестку. Это касается и нашей дипломатии, роль которой в современных геополитических реалиях значительно возрастает. Казахстан проводит активную внешнюю политику, нацеленную на защиту национальных интересов, продвижение ценностей мира, доверия и сотрудничества.

Наша внешняя политика нацелена на укрепление безопасности нашей страны, привлечение инвестиций, развитие транспортно-транзитного потенциала, продвижение экспорта. Все это в конечном итоге способствует повышению благосостояния нашего народа. В международных вопросах Казахстан всегда будет твердо придерживаться универсальных принципов Организации Объединенных Наций. С другой стороны, сама организация нуждается в реформах с точки зрения ее преобразования в более инклюзивную глобальную структуру, учитывающую интересы всех государств.

Это особенно важно, когда в разных уголках мира возникают военные конфликты, растет недоверие между государствами, усиливаются различные террористические и гибридные угрозы. Находясь в самом центре Евразии, Казахстан ощущает на себе их влияние. Однако, мы не свернем с намеченного пути реформ, конечной целью которых является построение мощного государства, справедливого общества.

Январские события: Алматы погрузился в хаос

Трагические январские события стали беспрецедентным испытанием для нашей страны. В те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства. Они использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность в нашей стране. Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот.

К январской трагедии привели девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества. На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки.

В результате Алматы погрузился в хаос, ситуация практически вышла из-под контроля. Были захвачены административные здания. Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого.

Поликлиники и больницы в Алматы устарели

Если говорить о сфере здравоохранения города, то здесь главная задача — развитие инфраструктуры и повышение качества обслуживания. Поликлиники и больницы в Алматы устарели. При строительстве жилых домов не учитывается продуманное расположение социальных объектов. Прежде всего, это негативно влияет на жизнь горожан, препятствует доступности услуг для жителей и своевременному прибытию экстренных служб.

Акимат должен разработать отдельный план строительства и модернизации медицинских учреждений. Это позволит снизить материнскую и детскую смертность, обеспечит предупреждение тяжких заболеваний. Кроме того, необходимо развивать систему первичной медико-санитарной помощи. В следующем году должно начаться строительство многопрофильной больницы международного уровня. Проект должен быть реализован с помощью механизма государственно-частного партнерства.

В стремительно растущих районах города необходимо строить больницы с родильными отделениями. В целях сохранения здоровья населения, помимо лечения болезней, очень важна профилактика. В связи с этим необходимо создать условия для того, чтобы жители города вели здоровый образ жизни.

В настоящее время физкультурой занимается только треть алматинцев. В целом, в развитых городах существует такое понятие, как инфраструктуры здорового образа жизни. Такая инфраструктура должна быть создана во всех районах Алматы. Сейчас спортивные объекты в городе в основном расположены в центре. В отдаленных районах их не хватает. Поэтому поручаю акимату ежегодно строить не менее трех физкультурно-оздоровительных комплексов.

Январские события

Мне как коренному алматинцу было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город.

В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показал, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание.

Хочу еще повторить: надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами. Благодаря решительным и смелым действиям мы смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок.

Трагические январские события стали беспрецедентным испытанием для нашей страны. В те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства. Они использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность в нашей стране. Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот.

К январской трагедии привели девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества. На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки.

В результате Алматы погрузился в хаос, ситуация практически вышла из-под контроля. Были захвачены административные здания. Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого.

"Время - лекарь"

Со временем забываются драматизм и ужас тех дней, стираются из памяти страшные картины с вооруженными бандитами и мародерами. Но мы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у деструктивных сил, пытающихся посеять раздор в нашем обществе. Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов. Все они понесут заслуженное наказание.

Однако есть и те, кто стал слепым орудием преступников, кто был обманут ими. Я принял решение амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений. Закон об амнистии уже принят. Убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие – это благое дело. После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким. Надеюсь, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Мы сделаем все для этого. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в те трагические дни.

Особо хочу отметить сотрудников правоохранительных и силовых органов, сохранивших верность присяге. Активное участие в восстановлении общественного порядка приняли и жители города. Хочу выразить благодарность всем неравнодушным гражданам. «Трагический январь» стал для нас не только испытанием на прочность, но и большим жизненным уроком. Наш народ полностью осознал ценность мира и стабильности. Бандиты, замыслившие разрушить наше общество, не достигли своей цели. Напротив, казахстанцы еще крепче сплотились и увереннее, чем прежде, продолжили движение по пути всесторонних реформ.

Политическая модернизация

В марте мною была представлена масштабная программа политической модернизации, нацеленная на перезагрузку ключевых институтов государства. На общенациональном референдуме в июне наш народ, еще раз проявив свое единство, поддержал изменения в Конституцию. Конституционная реформа задает совершенно новые стандарты функционирования нашей политической системы, по-новому определяет отношения между государством и обществом.

Она является продолжением всех предыдущих преобразований и выступает прочной основой для дальнейшего укрепления нашей государственности. В рамках практической реализации конституционной реформы 5 ноября мною был публично подписан целый ряд основополагающих законов, которые в ближайшие дни вступят в силу.

Природные ресурсы принадлежат народу

Утвердили принципиально важную норму о том, что земля и все природные ресурсы принадлежат народу. Закрепили переход к смешанной избирательной системе. Все это создает условия для устойчивого развития государства, поступательного прогресса гражданского общества и дальнейшего повышения благосостояния народа.

Наша страна вступает в новую политическую эпоху с открытой и честной конкуренцией, равными возможностями для всех. Наш курс на последовательную демократизацию во всех сферах жизни необратим – это моя принципиальная позиция. Вместе с тем мы не должны забывать об обратной стороне демократизации, которая зачастую выражается в популизме и демагогии, преследующих свои интересы.

Подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество

Перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране. Они различными способами подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество. Поэтому многие из них тоже косвенно ответственны в случившейся январской трагедии.

Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они наоборот призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародерам.

Волонтеры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских. Они и есть самые настоящие герои, которые не бьют себя в грудь, не пытаются что-то доказать, не требуют к себе особого внимания. Тогда как провокаторы только и желают выставить себя героями.

"Двуличие и откровенный цинизм"

Когда ситуация нормализовалась, они снова потянулись на площади и улицы, будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан. Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства.

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Я решил сказать как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране.

Убежден, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил мы не допустим этого. Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи.