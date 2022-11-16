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Токаев поддержал идею о создании городского венчурного фонда

президент Фото: akorda.kz
Мегаполис становится притягательным центром для цифровых номадов. Об этом в ходе встречи с общественностью Алматы сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 ноября, сообщает Zakon.kz.

Для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры, сказал президент.

"Я поддерживаю идею акимата о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге. Важно привлечь частные средства для реализации этого проекта".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По мнению главы государства, фонд придаст мощный импульс развитию экосистемы креативных индустрий.

Во многих мегаполисах мира ключевыми двигателями экономического роста являются креативные индустрии, отметил Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодня наши талантливые граждане достигают в этой сфере широкой известности за рубежом. Нам нужно создать все условия для их полноценной самореализации именно в нашей стране. Уже сейчас в креативном секторе Казахстана действует более 19 тысяч компаний. При этом свыше 40% всех IT-компаний страны базируется в Алматы".Касым-Жомарт Токаев

Также президент сказал, что Алматы обладает уникальной по красоте и разнообразию природой, богатым историко-культурным наследием. Это является хорошей основой для привлечения внутренних и иностранных туристов.

"После снятия коронавирусных ограничений наблюдается бурный рост туристического потока в Алматы. Только за первое полугодие количество внутренних туристов увеличилось почти в 1,5 раза, иностранных – в 2,8 раза. Нужно эффективно использовать открывающиеся возможности".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что Алматы по праву олицетворяет нашу Независимость.

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