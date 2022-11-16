Рафаэль Надаль потерял шансы выйти из группы на итоговом турнире ATP

Знаменитый испанский теннисист и вторая ракетка мира Рафаэль Надаль стал первым неудачником итогового турнира ATP в итальянском Турине. Он проиграл второй матч группового раунда, тем самым закрыв себе путь в плей-офф турнира, сообщает Zakon.kz.

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Накануне самый титулованный теннисист планеты Рафаэль Надаль проиграл канадцу Феликсу Оже-Альясиму во втором туре итогового турнира ATP со счетом 3:6, 4:6.

А в другом поединке игрового дня в "Зеленой группе" норвежец Каспер Рууд победил Тэйлора Фрица (США) – 6:3, 4:6, 7:6 – и гарантировал себе выход в полуфинал данных состязаний.

16 ноября пройдут встречи "Красной группы", где Андрей Рублев сразится с Новаком Джоковичем, а Стефанос Циципас померится силами с Даниилом Медведевым.