Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Рафаэль Надаль потерял шансы выйти из группы на итоговом турнире ATP

Теннис Поражение Турин Фото: nittoatpfinals
Знаменитый испанский теннисист и вторая ракетка мира Рафаэль Надаль стал первым неудачником итогового турнира ATP в итальянском Турине. Он проиграл второй матч группового раунда, тем самым закрыв себе путь в плей-офф турнира, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Накануне самый титулованный теннисист планеты Рафаэль Надаль проиграл канадцу Феликсу Оже-Альясиму во втором туре итогового турнира ATP со счетом 3:6, 4:6.

А в другом поединке игрового дня в "Зеленой группе" норвежец Каспер Рууд победил Тэйлора Фрица (США) – 6:3, 4:6, 7:6 – и гарантировал себе выход в полуфинал данных состязаний.

16 ноября пройдут встречи "Красной группы", где Андрей Рублев сразится с Новаком Джоковичем, а Стефанос Циципас померится силами с Даниилом Медведевым.

Читайте также

Месси готовится к товарищескому матчу с ОАЭ перед ЧМ-2022

Футбольная арена ЧМ-2022 "Рас Абу Абуд" построена из грузовых контейнеров

"Барыс" на выезде уступил "Автомобилисту"

Куандык Шынасилов
Новак Джокович Рафаэль Надаль
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Дональд Трамп, выдвижение кандидатуры на пост президента США
Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США
Полицейские ликвидировали притон в Алматы
Полицейские ликвидировали притон в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления