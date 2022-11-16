Ракета, упавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками – СМИ

По информации Associated Press, ракета, которая попала на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками с целью сбить российскую ракету, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Associated Press американские чиновники, первоначальные данные указывают на то, что снаряд, попавший на территорию Польши, был выпущен украинскими силами по приближающейся российской ракете.

Ранее агентство DW сообщало, что президент США Джо Байден усомнился, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. По его словам, "предварительная информация опровергает этот факт".

15 ноября на территории Польши на юге границе с Украиной упали две ракеты, погибли человека. В Польше пока не могут однозначно заявить, кто выпустил ракеты.

Президент Турции Эрдоган заявил о непричастности России к падению ракет в Польше. Также он высказался за проведение детального расследования инцидента.