Джо Байден назвал маловероятным запуск ракет из России

Президент США Джо Байден усомнился, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. По его словам, "предварительная информация опровергает этот факт", сообщает Zakon.kz.

Президент на вопросы журналистов уточнил, что пока не хочет об этом говорить, пока не будет проведено полное расследование.

Как отмечено в публикации DW, Байден отметил, "судя по траектории, "маловероятно", что запуск был из России". В заключении он добавил: "Мы точно выясним, что произошло".

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет на территории Польши на границе с Украиной, погибли два человека.

Власти страны срочно созвали совещание Комитета национальной безопасности.

Стоит отметить, что в Польше пока не могут однозначно заявить, кто выпустил ракеты, которые упали на востоке страны.