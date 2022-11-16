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Нас ожидает много положительных изменений – эксперт призвала казахстанцев принять участие в выборах

Астана, выборы, эксперт Фото: Из личного архива Сании Ирсалиевой
Председатель Ассоциации деловых женщин по городу Астане, член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при столичном акимате Сания Ирсалиева рассказала, какие возможности открывают для каждого казахстанца президентские выборы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сания Ирсалиева уверена, что выборы – это ответственное и значимое событие в жизни каждого казахстанца.

Этот процесс позволяет каждому выразить свою точку зрения на происходящие политические, экономические и социальные события и повлиять на будущее нашей страны.

"Нас ожидает много положительных изменений. Общество должно понимать важность выборов, ведь именно от нас самих зависит наше будущее, будущее наших детей. Я обязательно пойду голосовать. Мне небезразлична судьба государства, пойти на выборы – это прежде всего гражданский долг каждого гражданина. Каждый голос на выборах важен". Сания Ирсалиева

Также, по ее словам, отказ идти на выборы создает больше условий для фальсификации результатов, и, наоборот, активное участие в электоральной кампании сокращает вероятность различных подтасовок и других нарушений.

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