Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперт призвала наказывать в РК сбытчиков наркотиков, а не посредников

в Казахстане предлагают наказывать сбытчиков наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 18:51 Фото: пресс-служба МВД РК
Адвокат, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Айман Умарова на третьем Национальном курултае высказалась о вовлечении молодежи в сбыт наркотиков и призвала наказывать сбытчиков, а не посредников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат Айман Умарова высказала опасения из-за роста вовлечения молодежи в сбыт наркотиков. 

"Я все это говорю, потому что принимаю участие в этих уголовных делах, и мне это известно как практику. Я прошу обратить ваше внимание на то, что в основном к уголовной ответственности привлекаются не источники и реальные сбытчики наркотиков, а те, кто является посредником или занимается доставкой. А это в основном дети, им по 16-17 лет, и дают им огромные сроки, а жизнь только начинается", – заявила Айман Умарова.  

Она подчеркнула, что здесь возникает вопрос, если есть закладчик и есть заказчик, то почему их не выследить и поймать источник?

"Но источник вылавливают крайне редко. Я имею в виду тех, которые реально сбывают наркотики и перевозят их. У УПК есть норма, которая позволяет вещественные доказательства уничтожать их до суда. Это все приводит к тому, что у нас будет вторичный оборот наркотиков. Это не исключается. В этой части нужно изменение законодательства в УПК, чтобы вещественные доказательства не уничтожались, так как состязательность сторон будет нарушаться", – дополнила Айман Умарова. 

20 февраля 2024 года стало известно, что в Казахстане рассматривают два варианта проведения скрининга на наркотики среди школьников и студентов. 

Читайте также

ЖКХ ЗКО, реконструкция инженерных сетей, нужно финансирование из республики
Реконструкция ЖКХ в Западно-Казахстанской области: необходимо финансирование из республики
реальные причины детских суицидов в РК не устанавливаются
Реальные причины не устанавливаются: адвокат о детском суициде в Казахстане
Полицейских наказали
Троих полицейских наказали после того, как жертва бытового насилия убила мужа
Екатерина Елисеева
Атырау Атырауская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Казахстанцам &quot;выплатят&quot; компенсацию за НДС
Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: