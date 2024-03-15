Эксперт призвала наказывать в РК сбытчиков наркотиков, а не посредников

Адвокат, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Айман Умарова на третьем Национальном курултае высказалась о вовлечении молодежи в сбыт наркотиков и призвала наказывать сбытчиков, а не посредников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат Айман Умарова высказала опасения из-за роста вовлечения молодежи в сбыт наркотиков.

"Я все это говорю, потому что принимаю участие в этих уголовных делах, и мне это известно как практику. Я прошу обратить ваше внимание на то, что в основном к уголовной ответственности привлекаются не источники и реальные сбытчики наркотиков, а те, кто является посредником или занимается доставкой. А это в основном дети, им по 16-17 лет, и дают им огромные сроки, а жизнь только начинается", – заявила Айман Умарова.

Она подчеркнула, что здесь возникает вопрос, если есть закладчик и есть заказчик, то почему их не выследить и поймать источник?

"Но источник вылавливают крайне редко. Я имею в виду тех, которые реально сбывают наркотики и перевозят их. У УПК есть норма, которая позволяет вещественные доказательства уничтожать их до суда. Это все приводит к тому, что у нас будет вторичный оборот наркотиков. Это не исключается. В этой части нужно изменение законодательства в УПК, чтобы вещественные доказательства не уничтожались, так как состязательность сторон будет нарушаться", – дополнила Айман Умарова.

20 февраля 2024 года стало известно, что в Казахстане рассматривают два варианта проведения скрининга на наркотики среди школьников и студентов.