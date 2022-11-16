В Казахстане появились три новых нагрудных знака

В частности, добавлены три новых нагрудных знака:

"Үздік цифрландырушы". Им награждаются работники в сфере цифровизации за достижение высоких результатов в труде, профессионализм и добросовестное выполнение обязанностей, имеющие общую выслугу 15 и более лет. Нагрудным знаком также в исключительных случаях награждаются лица, работающие в других отраслях, за особые заслуги в сфере цифровизации.

"Ахмет Байтұрсынұлы". Им награждаются представители гуманитарной сферы, лица, проявившие творческую активность в повышении статуса казахского языка, квалифицированные специалисты, являющиеся авторами IT-проектов по обучению казахскому языку, а также иностранные граждане, внесшие значительный вклад в укрепление и развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.