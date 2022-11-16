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В Казахстане появились три новых нагрудных знака

Три новых нагрудных знака появились в Казахстане Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства Казахстана от 11 ноября 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила награждения ведомственными наградами некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлены три новых нагрудных знака:

  • "Үздік цифрландырушы". Им награждаются работники в сфере цифровизации за достижение высоких результатов в труде, профессионализм и добросовестное выполнение обязанностей, имеющие общую выслугу 15 и более лет. Нагрудным знаком также в исключительных случаях награждаются лица, работающие в других отраслях, за особые заслуги в сфере цифровизации.

  • "Ахмет Байтұрсынұлы". Им награждаются представители гуманитарной сферы, лица, проявившие творческую активность в повышении статуса казахского языка, квалифицированные специалисты, являющиеся авторами IT-проектов по обучению казахскому языку, а также иностранные граждане, внесшие значительный вклад в укрепление и развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.

  • "Еңбек сіңірген сауда қызметкері". Им награждаются работники в области торговли, имеющие стаж работы не менее 10 лет, и иные лица, внесшие значительный вклад в развитие торговли, за достижение высоких результатов в труде, профессионализм и добросовестное выполнение обязанностей, проявляющие при этом инициативу и профессионализм в сфере торговли.

Постановление вводится в действие с 15 ноября 2022 года.

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