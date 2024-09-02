Новый нагрудный знак появится в Министерстве науки и высшего образования

Министерство науки и высшего образования подготовило проект постановления правительства, которым вносится дополнение в ведомственные награды некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах награждения ведомственными наградами (лишения ведомственных наград) некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства, раздел 3 дополняется пунктом следующего содержания:

"Нагрудный знак "Жоғары білім беру ісінің құрметті қызметкері" (Почетный работник высшего образования).



Нагрудным знаком "Жоғары білім беру ісінің құрметті қызметкері" награждаются лица, имеющие общий стаж работы 10 и более лет в организациях высшего или послевузовского образования, из них в последнем месте работы не менее пяти лет за образцовое исполнение служебных обязанностей, успешные результаты, за творческую активность, за успехи в проведении мероприятий".



Как пояснили в министерстве, поправки вносятся с целью поощрения и стимулирования труда работников высшего и послевузовского образования за образцовое исполнение служебных обязанностей, творческую активность, безупречную службу, достижения в трудовой деятельности и вклад в развитие сферы высшего и послевузовского образования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.