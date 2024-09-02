Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый нагрудный знак появится в Министерстве науки и высшего образования

Студенты, студент, университет, вуз, выпускники, абитуриенты, выпускник, абитуриент, высшее учебное заведение, аудитория, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 09:59 Фото: pexels
Министерство науки и высшего образования подготовило проект постановления правительства, которым вносится дополнение в ведомственные награды некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах награждения ведомственными наградами (лишения ведомственных наград) некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства, раздел 3 дополняется пунктом следующего содержания:

"Нагрудный знак "Жоғары білім беру ісінің құрметті қызметкері" (Почетный работник высшего образования).

Нагрудным знаком "Жоғары білім беру ісінің құрметті қызметкері" награждаются лица, имеющие общий стаж работы 10 и более лет в организациях высшего или послевузовского образования, из них в последнем месте работы не менее пяти лет за образцовое исполнение служебных обязанностей, успешные результаты, за творческую активность, за успехи в проведении мероприятий".

Как пояснили в министерстве, поправки вносятся с целью поощрения и стимулирования труда работников высшего и послевузовского образования за образцовое исполнение служебных обязанностей, творческую активность, безупречную службу, достижения в трудовой деятельности и вклад в развитие сферы высшего и послевузовского образования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.

Читайте также

Конституция РК, закон
Как с июня 2022 года изменилась жизнь казахстанцев
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан 2024 год Высшее образование
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Вид на город Алматы, новостройки, жилые дома, осень
Жара в Шымкенте и заморозки в Астане: какая погода ждет жителей трех мегаполисов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: