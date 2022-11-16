Глава КИСИ призвал казахстанцев "приземлиться"

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Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов на Форуме стратегических инициатив в Астане прокомментировал вопрос о том, какие из конфликтов в мире могли бы косвенно повлиять на Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Еркин Тукумов рассказал, какие угрозы существуют для Казахстана. "Самый опасный сценарий для Казахстана – это когда мировые державы заставляют средние и малые страны выбирать чью-то сторону. И Казахстан, который имеет стратегически отличные отношения с ЕС, США и Китаем. Мы не можем себе позволить выбирать сторону, это вопрос нашего суверенного развития, нашего пути и выживания. Поэтому мы должны в этом плане иметь свой голос на происходящие события". Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов Одним словом, он охарактеризовал текущую ситуацию как "стратегическую неопределенность". "Сегодня на первой сессии говорили, что нам нельзя так часто менять стратегии и т.д. Я согласен, но в то же время мы должны очень быстро адаптироваться, потому что скорость изменений уже никто не предскажет. Мы должны быть готовы к любым сценариям". Еркин Тукумов При этом он указал на важность изучения соседей. Этот вопрос он назвал не просто интеллектуальным любопытством, а вопросом национальной безопасности. Это, по его словам, позволит Казахстану лучше понимать, как строить нашу стратегию, в том числе внешнеэкономическую, политическую и транзитную и т.д. "В региональном плане мы категорически заинтересованы в кооперации в Центральной Азии. Я часто разговариваю с партнерами из разных стран, они говорят: "Казахи, вы круты, мы вас ценим". Но когда вы говорите от всего региона – это на порядок повышает внимание к вам. И, кстати, я хотел бы обратиться к аудитории с просьбой перестать использовать такие термины, как "самые лучшие", "лидеры в Центральной Азии" и т.д. Давайте приземлимся – мы не лучше и не хуже. Во многих моментах мы продвинуты, но некоторые ценности, которые у них есть, мы потеряли. Мы деградировали". Еркин Тукумов Давайте доказывать нашу лучшесть делами, а не словами, заключил эксперт. Читайте также Столичная молодежь намерена принять активное участие в голосовании на выборах Посол КНР рассказал об ограничениях на границе с Казахстаном В Казахстане появились три новых нагрудных знака

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