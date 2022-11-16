Столичная молодежь намерена принять активное участие в голосовании на выборах

Глава РОО "Ассамблея жастары" Юлия Лагуткина считает, что казахстанцам нужно проявить гражданский патриотизм, проголосовав на выборах президента. Она сама воспользуется, как представитель молодежного движения, этой возможностью и призывает астанчан последовать ее примеру, сообщает Zakon.kz

Конституционные поправки, инициированные главой государства, расширяют возможности казахстанцев для участия в политической жизни страны. Говоря о том, как люди восприняли новые возможности и будут ли проявлять свою гражданскую активность, общественница выразила убеждение, что граждане к этому вполне готовы. Она отметила, что в любом случае каждый человек является частью этого самого общества, поэтому быть отдельно от него не получится.

Так или иначе сегодня каждому человеку предоставляется шанс для проявления своего гражданского патриотизма, коим является голосование на предстоящих президентских выборах, и будет неправильным им не воспользоваться.

"Мы являемся частью этого государства, как члены семьи одного дома, мы должны понимать, что наша часть тоже важна. Поэтому мне импонирует, что в последнее время молодежь очень заинтересована политической жизнью государства. В целом, мы знаем, что у каждого государства есть свои национальные интересы. Для нас, для каждого казахстанца, не должно быть ничего важнее, чем национальные интересы нашей страны, потому что патриотизм, я думаю, это как заводские настройки. У каждого человека оно есть – есть это чувство патриотизма". Юлия Лагуткина

К слову, в последнее время особенно активной и заинтересованной в этих процессах становится молодежь. Как говорит Юлия Лагуткина, столичная молодежь точно воспользуется своим избирательным правом и примет участие в голосовании на предстоящих президентских выборах.

"Сейчас как никогда важно и молодежи, и взрослому поколению, всем нам принимать активное участие в жизни государства. В частности, идти на выборы и голосовать. Это тоже определенный этап, который проходит как страна, так и народ, живущий в этой стране". Юлия Лагуткина

Сама девушка заявила, что однозначно пойдет на выборы, и призывает астанчан последовать ее примеру.

"Всегда нас, горожан, призывают идти на выборы. Мы, как часть народа, к этому прислушаемся. Это больше даже не как мотивация, а как вера в то, что все-таки мир меняется, и наше государство тоже меняется. Президент страны, как главный капитан корабля, управляет страной. Люди видят, что сегодня создано слышащее государство, транспарентное, которое в будущем будет иметь четкую связь с народом. Эти процессы уже запущены. Это позволит своевременно решать проблемы граждан, потому что для каждого государства важнее всего внутреннее положение, внутренняя политика, а потом уже внешние связи. Поэтому здесь важна скорее личная позиция каждого гражданина – того, чтобы пойти на выборы, проголосовать, отдать свой голос". Юлия Лагуткина

Позитивные сдвиги во взаимодействии рядового человека и государства в лице властей, по ее мнению, можно заметить на примере Астаны, ведь за последние годы развитие города происходит также с учетом мнения его горожан.

Местные власти налаживают диалог с населением на общественных слушаниях, встречах акима города и акимов районов с жителями.

В конечном итоге уже проведена определенная работа по благоустройству столицы. Появились новые парки, подмостовые пространства и спортивные площадки, а также преобразились тротуары.

"Государство идет в ногу со временем, учитывая все геополитические ситуации. Все самые важные решения принимаются с учетом запросов населения. Ведется четкая работа, налаженная. Власти стали больше прислушиваться к мнению народа, потому что именно для людей все блага и делаются. Это и благоустройство города. Если мы говорим о молодежи, то строится больше школ, общежитий для студентов. Это значимый показатель, потому что молодежь у нас будет образованной, заинтересованной в жизни государства. Соответственно, у страны будут специалисты и будет будущее". Юлия Лагуткина

Жители Астаны уже сейчас могут получить сведения о своем избирательном участке онлайн несколькими способами, передает официальный сайт городского акимата.

Выборы президента Республики Казахстан пройдут 20 ноября 2022 года.