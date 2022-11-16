Казахстанцы стали меньше судиться

Судебная коллегия по административным делам провела анализ отправления правосудия судами республики по административным делам за год. За это время поступило 27 629 исков, что на 9% меньше, чем в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Больше всего исков подано в Астане (4684, или 17%) и Алматы (4464, или 16%). Меньше всего исков поступило в Кызылординской области и Северо–Казахстанской – по 3%, в Мангистауской – 2%.

По каким категориям чаще всего судятся казахстанцы:

оспаривают действия (бездействия) судебных исполнителей;

земельные споры;

налоговые споры;

в сфере государственных закупок;

жилищные споры.

При этом из общего количества исков, поступивших за год, предпринимателями подано 9360 исков. Чаще всего бизнесмены подавали иски по земельным спорам, налоговым, госзакупкам, в сфере архитектурной и градостроительной деятельности.

Процент удовлетворенных требований (полностью и частично) в пользу истца (граждан и бизнеса) составил 52%. В пользу адморгана принято 48% решений. Если сравнивать с прошлым годом, то показатель удовлетворяемости исков в текущем году увеличился на 8%.

Как отметили в Судебной коллегии, анализ показал, в частности, то, что административные органы пока еще не перестроили свою работу по новым правилам АППК.