Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы стали меньше судиться

Количество исков за год сократилось в Казахстане Фото: Zakon.kz
Судебная коллегия по административным делам провела анализ отправления правосудия судами республики по административным делам за год. За это время поступило 27 629 исков, что на 9% меньше, чем в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Больше всего исков подано в Астане (4684, или 17%) и Алматы (4464, или 16%). Меньше всего исков поступило в Кызылординской области и Северо–Казахстанской – по 3%, в Мангистауской – 2%.

По каким категориям чаще всего судятся казахстанцы:

  • оспаривают действия (бездействия) судебных исполнителей;

  • земельные споры;

  • налоговые споры;

  • в сфере государственных закупок;

  • жилищные споры.

При этом из общего количества исков, поступивших за год, предпринимателями подано 9360 исков. Чаще всего бизнесмены подавали иски по земельным спорам, налоговым, госзакупкам, в сфере архитектурной и градостроительной деятельности.

Процент удовлетворенных требований (полностью и частично) в пользу истца (граждан и бизнеса) составил 52%. В пользу адморгана принято 48% решений. Если сравнивать с прошлым годом, то показатель удовлетворяемости исков в текущем году увеличился на 8%.

Как отметили в Судебной коллегии, анализ показал, в частности, то, что административные органы пока еще не перестроили свою работу по новым правилам АППК.

"Присутствует привычный подход, который заключается в отсутствии намерения решить спор самостоятельно, что влечет за собой его перенос в плоскость административного судопроизводства", – резюмировали в Судебной коллегии.

Читайте также

Убившего мать карагандинца освободили от уголовной ответственности

Минюст: Ситуация по делу Стати находится в состоянии, благоприятном для Казахстана

Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову осудили на семь лет

Лариса Черненко
Верховный суд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Дональд Трамп, выдвижение кандидатуры на пост президента США
Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США
Токаев
Глава государства назвал главную причину автомобильных заторов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления