Казахстанцы стали меньше судиться
Больше всего исков подано в Астане (4684, или 17%) и Алматы (4464, или 16%). Меньше всего исков поступило в Кызылординской области и Северо–Казахстанской – по 3%, в Мангистауской – 2%.
По каким категориям чаще всего судятся казахстанцы:
оспаривают действия (бездействия) судебных исполнителей;
земельные споры;
налоговые споры;
в сфере государственных закупок;
жилищные споры.
При этом из общего количества исков, поступивших за год, предпринимателями подано 9360 исков. Чаще всего бизнесмены подавали иски по земельным спорам, налоговым, госзакупкам, в сфере архитектурной и градостроительной деятельности.
Процент удовлетворенных требований (полностью и частично) в пользу истца (граждан и бизнеса) составил 52%. В пользу адморгана принято 48% решений. Если сравнивать с прошлым годом, то показатель удовлетворяемости исков в текущем году увеличился на 8%.
Как отметили в Судебной коллегии, анализ показал, в частности, то, что административные органы пока еще не перестроили свою работу по новым правилам АППК.
"Присутствует привычный подход, который заключается в отсутствии намерения решить спор самостоятельно, что влечет за собой его перенос в плоскость административного судопроизводства", – резюмировали в Судебной коллегии.