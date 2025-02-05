В суде рассказали, как помирили акима Кокшетау и предпринимателя

Коллегия суда Акмолинской области рассмотрела административное дело по иску ТОО к акиму города Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, ТОО просило признать незаконным постановление акимата об отмене постановлений об утверждении проектов детальных планировок (ПДП) на земельные участки под строительство жилых домов.

"Решением суда первой инстанции (СМАС) в удовлетворении иска было отказано. Не соглашаясь с решением суда, ТОО подало апелляционную жалобу. Коллегия установила, что ТОО осуществляет строительство двух жилых домов. Постановлениями акима от 11.10.2023 г. и 6.11.2023 г. утверждены проекты детальных планировок (ПДП) на участках в 17 га и 10,3 га. Отдел земельных отношений в адрес ТОО направил уведомления о необходимости, согласно нормативным требованиям, провести работу по оцифровке схем ПДП. ТОО не исполнило уведомления и постановлением акима от 17.06.2024 года были отменены постановления об утверждении проектов", – рассказали в суде.

Во время рассмотрения дела в коллегии спор между предпринимателем и акимом урегулировали в порядке медиации. Стороны подписали медиативное соглашение на основании взаимных уступок.

"Определением коллегии решение суда первой инстанции отменено, между ТОО и акимом города Кокшетау утверждено соглашение на следующих условиях: ТОО обязалось, согласно нормативным требованиям, произвести работу по оцифровке схем ПДП и передать их в отдел земельных отношений, а акимат в течение 10 рабочих дней восстановит ранее отмененные постановления", – сообщили в ведомстве.

Таким образом, в суде истец и ответчик достигли соглашения и состоялось примирение сторон.

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