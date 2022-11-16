Карлос Алькарас установил исторический рекорд в теннисе

Чемпион US Open-2022 и первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас превысил исторический рекорд, который ранее принадлежал сербу Новаку Джоковичу, сообщает Zakon.kz.

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Молодой испанец в начале сезона располагался на 32-м месте рейтинга ATP, а завершил 2022 год на первой строчке, прыгнув на 31 позицию выше. Это абсолютный показатель в истории тенниса для первой ракетки мира по итогам года.

Ранее рекордом владел Новак Джокович, который пять лет назад начинал сезон на 12-м месте, а в итоге стал первым. На третьем месте этого рейтинга находится американец Энди Роддик, который 20 лет назад совершил рывок с 10-го места.