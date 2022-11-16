Названо число казахстанцев, владеющих 20 квартирами

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на Форуме стратегических инициатив рассказала, сколько человек в Казахстане обладает двумя и более квартирами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова отметила, что, по данным "Правительства для граждан", на конец 2021 года в Казахстане зарегистрировано 6,3 млн домовладельцев.

"Учитывая, что у нас около 10 млн экономически активного населения, получается, что фактически 60% являются домовладельцами. Но если будем погружаться в структуру, то там очень интересно: 5,6 млн фактически, или 90%, имеют лишь одно жилье. 717 тыс. человек в Казахстане можно отнести к среднему классу – они имеют более двух квартир". Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова

Из них, по ее данным, именно две квартиры имеют 607 тыс. человек.

84 394 человека являются владельцами трех квартир.

16 509 человек являются владельцами четырех квартир, 4823 человека – пяти квартир и 1935 человек – шести квартир. И лишь 942 человека являются владельцами семи квартир.

"Дальше статистика идет по убывающей динамике. Но есть люди, и их примерно около 147, уникальные, на чье имя зарегистрировано 20 и более единиц жилья". Ляззат Ибрагимова

В каком городе Казахстана дешевле снять или купить квартиру, выяснял корреспондент Zakon.kz.