"Нацфонд – детям": глава "Отбасы банка" советует детям вкладываться в образование

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на встрече с жителями Астаны рассказала о проекте "Нацфонд – детям", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что средства, собранные на специальных счетах в рамках проекта "Нацфонд – детям" можно будет направить на образование или покупку жилья.

"Мы надеемся, что именно эти две цели помогут нашему молодому поколению, создавая здесь собственные семьи, решить две самые большие глобальные задачи – это обеспечение себя и своей семьи собственным жильем или же получение хорошего, конкурентоспособного образования", – сказала она.

Вице-министра финансов РК Даурена Темирбекова в свою очередь сообщил, что в проекте смогут принять участие все несовершеннолетние дети. В тоже время те, кому сейчас 17 лет, претендуют на один платеж, которая будет начислена им 1 января 2024 года. Они же смогут снять эти деньги по достижению 18 лет и потратить их на две обозначенные цели.

Фото: Zakon.kz

Однако точную сумму он озвучивать не стал. Ее размер, по его словам, зависит от инвестиционной доходности Нацфонда и количества детей. К слову, на сегодня в Казахстане насчитывается около 7 млн детей до 18 лет, а количество детей, которым 1 января 2024 года, исполниться уже 250 тыс.

"Информацию эту опубликуем 1 января. Выплаты будут производится автоматически: всем детям до 18 лет будет начислена одинаковая сумма", – заверил спикер.

Управляющий директор АО "ЕНПФ" Мурат Шарипов добавил, что никаких документов родителям собирать не нужно.

"В этом проекте все дети, не достигшие совершеннолетия, на 1января 2024 года, будут принимать участие в автоматическим режиме. Нет необходимости куда-либо обращаться. Все работы будут проводиться в автоматическом режиме в рамках интеграции с базами данным Минюста", – подчеркнул Мурат Шарипов.

Глава "Отбасы банка" проиллюстрировала опции проекта на примере своей семьи.

Фото: Zakon.kz

"Расскажу на примере своей семьи. У меня трое детей. Старший сын – 1994 года рождения. Ему уже будет 30 лет и он не примет участие в этой программе. Дочка 2000 года рождения тоже не будет принимать участие. Младший сын 2007 года рождения. На его имя откроется счет в ЕНПФ. Но в 2023 году ему будет только 17 лет. Ему не будет это доступно. Но в 2024 году он выберет любой банк второго уровня, либо рассрочку, либо "Отбасы банк", тот сервис, который покажется ему наиболее удобным. Там подаст заявку с помощью электронной цифровой подписи. У него в отличие от детей, которые родились в 2006 году, им уже будут доступны накопления за два года", – сказала Ляззат Ибрагимова.

Она добавила, что у нее есть внучка 2023 года рождения и она 19 января 2041 года, в свое 18-летие получит свои накопления в ЕНПФ за 18 лет. То есть, по ее словам, максимальную сумму получат дети, которые родились, начиная с 2023 года.

"Специальный текущий счет будет открыт только для этих целей - образование или покупку жилья. Тогда вот эти деньги поступят на этот счет и тогда молодой человек, достигший 18-летия сможет выбирать: либо потратит на улучшение жилищных условий, либо пополнить депозит, или все-таки посчитает, что в наше время образование более важный актив, чем недвижимость. Я бы, например, детям рекомендовала бы вкладываться в образование. У нас будет государственная образовательная накопительная система. Мы отрабатываем проект "Келешек", в рамках которого будет очень много возможностей и в том числе оплатить за обучение, которое даст возможность зарабатывать в будущем. Государственные органы поддержали оплату обучения не только внутри страны, но и за рубежом. Поэтому человек сможет выбрать", - рекомендовала Ляззат Ибрагимова.

Она также предлагает проявлять гибкость в вопросе переуступки этих накоплений близким родственникам.

"Имея большой опыт по работе с пенсионными выплатами, мы все таки предлагаем гибкость, вот например, по обучению, если в семье четверо детей, и старший поступил на грант, то почему бы не разрешить ему переуступить эти деньги младшему брату либо родителям в качестве депозита в "Отбасы банке" или первоначального взноса или в качестве образовательного депозита своему родному младшему брату. Такие правила предлагаем и надеемся, что нас поддержат", – резюмировала глава "Отбасы банка".

26 октября вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков на брифинге в СЦК рассказал, когда поступят первые начисления в рамках проекта "Нацфонд – детям".