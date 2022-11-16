Незрячий подросток-домбрист сыграл с Димашем

Казахстанский артист Димаш Кудайберген 17 ноября на странице в Instagram опубликовал новое видео, сообщает Zakon.kz.

На кадрах он виртуозно играет на домбре вместе с Нурдаулетом Сагатбеком.

14-летний Нурдаулет Сагатбек победил в престижном конкурсе домбристов "Домбра-Дастан", несмотря на то, что лишен способности видеть из-за болезни. Он исполнил кюй "Арман". В конкурсе домбристов участвовали 548 юных музыкантов от 6 до 15 лет из всех регионов Казахстана. Свой выигрыш – 8 млн тенге – подросток отдал родителям, чтобы они смогли купить квартиру.

У казахов принято, чтобы молодые юноши и девушки, начинающие свой жизненный путь, получали напутствие старших, уважаемых людей. Недавно Димаш сам получал такие благословения, а теперь напутствует юных артистов. Вместе с напутствием Димаш подарил юному домбристу Нурдаулету Сагатбеку свой костюм.