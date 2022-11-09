Впервые имя известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена появилось в ежегодном выпуске издания "The Muslim 500", сообщает Zakon.kz.

По информации Instagram-страницы DimashNews, Димаш Кудайберген вошел в список самых влиятельных мусульман мира.

Ежегодно, начиная с 2009, в свет выходит издание "500 самых влиятельных мусульман" (The Muslim 500). На его страницах представлены самые выдающиеся мусульмане мира.

6 ноября казахстанский артист опубликовал на странице в Instagram новое видео, чем обрадовал поклонников. Однако новый образ певца не всем пришелся по душе.

8 ноября казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram пожелал скорейшего выздоровления казахстанскому боксеру Айдосу Ербосынулы, который впал в кому после боя за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе.