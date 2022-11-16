В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

17 ноября в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На западе Западно-Казахстанской области ожидается метель. На севере области – гололед. Ветер юго-восточный, ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

На юге, востоке, в центре и горных районах Жетысуской области – туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Абайской области – метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, на западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере Кызылординской области – туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на горных перевалах 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане ночью и утром временами ожидается туман.

В Мангистауской области и Актау – ветер юго-восточный, на западе области 15-20 м/с.