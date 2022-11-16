Ералы Тугжанов: Центр "Бакытты отбасы" поможет всем, кто отчаялся в жизни

В Актобе состоялось открытие образовательного, информационно-консультационного центра по поддержке семьи "Бақытты отбасы". В мероприятии принял участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, сообщает Zakon.kz.

Также присутствовали член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Назипа Шанаи, предприниматели-меценаты, женщины из социально уязвимых категорий населения, желающие открыть собственное дело, в том числе в рамках проекта "Ауыл аманаты", руководители местных исполнительных органов, участвующих в реализации социальной политики.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Отметим, что центр станет местом, где люди, оказавшиеся в сложном положении, получат психологическую, медицинскую, педагогическую и правовую помощь.

Здесь все желающие смогут бесплатно пройти курсы, которые позволят им в будущем зарабатывать самостоятельно. После прохождения курсов слушателей ожидает трудоустройство и помощь в открытии собственного дела.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Любовь к Родине начинается с семьи. Правильное воспитание в семье – залог благополучного и успешного будущего. Открытие Центра поддержки семьи – это лишь начало масштабной работы по реализации семейно-демографической политики в регионе. Наша задача – помочь всем, кто отчаялся в жизни, обрести веру в себя, направить их в правильное русло, помочь не только словом, но и делом. Но сразу скажу, что помощь будет оказана только тем, кто готов сделать шаг к своему счастливому будущему. Мы против иждивенчества. В ближайшее время такие центры начнут работу в городах Кандыагаш и Хромтау. К 2025 году открытие центров поддержки семьи планируется во всех районах. Я уверен, что реализация важнейшего проекта даст большой социальный эффект. Ералы Тугжанов

Первые мастер-классы, которые были организованы при центре, вызвали интерес у слушателей.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Большую мотивацию актюбинки получили, приняв участие в мастер-классе от Анар Бексултановой. Предпринимательница из Тараза является успешным примером силы духа и безграничных возможностей.

У нее от рождения нет обеих рук, но это не помешало ей открыть собственное ателье по пошиву приданого для невест, обеспечив стабильным заработком других людей. Уникальные изделия в национальном стиле сама мастерица шьет с помощью ног.

"Когда я начинала, то не думала, что стану известной. В ОО "Шебер шанырак", которое мы открыли не так давно, объединили, в основном, женщин, занимающихся прикладным искусством. В их числе многодетные мамы, мамы, воспитывающие особенных детей, женщины с ограниченными возможностями. Я хочу показать им, что, используя меры государственной поддержки, любое хобби можно превратить в выгодное дело. Своим опытом, всем, через что я прошла, создавая бизнес, хочу поделиться с нашими женщинами, нуждающимися в поддержке, помочь им и подсказать, в каком направлении развиваться. Такие центры, как "Бақытты отбасы", очень нужны, я рада внести свой вклад в их развитие. Благодарю Ералы Лукпановича за реализацию такой нужной и важной инициативы", – отметила в ходе мероприятия Анар Бексултанова.

В течение двух дней будут организованы мастер-классы. Многодетная мама, успешный коуч-мотиватор Алтын Каникар поделится секретами продвижения бизнеса в социальных сетях, автор проектов "От поля до полки" и "Корова на балконе" Гульмайра Баймакова обучит развитию личных подсобных хозяйств на селе.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Не нужно лениться и воспитывать детей иждивенцами. Поверьте мне, на старте многих проектов не всегда требуется большой капитал. Не стремитесь сразу делать большой бизнес, начните с малого, с минимальными средствами. Любое дело – это опыт, ошибки. Мои проекты доказали это. Сейчас "Корова на балконе" реализуется в 5 городах. И это не предел. Гульмайра Баймакова

В завершение мероприятия Ералы Тугжанов подчеркнул, что Центр "Бақытты отбасы" повысит эффективность мер по поддержке малоимущих семей, поможет улучшить материальное положение и в целом будет способствовать укреплению института семьи, повышению его статуса.