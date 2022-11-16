В Казахстане изменится структура Агентства по регулированию и развитию финансового рынка
Фото: Zakon.kz
Изменения и дополнения будут внесены в Указ от 11 ноября 2019 года № 203 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Теперь Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет рассматривать обращения физических и юридических лиц в пределах своей компетенции в порядке и сроки, установленные законодательством Казахстана.
Также будет изменена структура Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
"Строку, порядковый номер 9, изложить в следующей редакции: "9. Департамент координации (город Астана)"; строку, порядковый номер 19, изложить в следующей редакции: "19. Управление региональных представителей в городе Астане", – говорится в указе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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