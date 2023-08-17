У Агентства по регулированию и развитию финансового рынка новые функции

Президент указом от 12 августа 2023 года внес поправки в свой указ от 11 ноября 2019 года "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которыми АРРФР наделили новыми полномочиями и изменили его структуру, сообщает Zakon.kz.

К функциям АРРФР добавили:

установление условий и порядка выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда, определение особенностей проведения реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда с участием государства, фонда национального благосостояния и (или) уполномоченного органа;

проведение цифровой трансформации Агентства;

определение порядка и особенностей участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, заключения филиалом страховой организации-нерезидента РК договора страхования, предусматривающего условие участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, требований к содержанию договора страхования, предусматривающего условие участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика;

определение условий и порядка передачи страховой организацией активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем, не являющемуся страховой организацией;

определение условий и порядка передачи филиалом страховой организации-нерезидента РК активов, сформированных за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от их инвестирования, в инвестиционное управление страховой организации-нерезиденту РК, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг государства, резидентом которого является страховая организация-нерезидент РК;

установление порядка передачи пенсионных активов и обязательств присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда (ДНПФ) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в реорганизованныйДНПФ;

установление порядка и сроков публикации на интернет-ресурсе ЕНПФ сведений о структуре инвестиционного портфеля ЕНПФ за счет пенсионных активов, а также порядка и объема раскрытия им информации об управляющих инвестиционным портфелем, в т.ч. перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами;

определение порядка и сроков осуществления страховой организацией обмена данными по заключенным договорам пенсионного аннуитета с организацией по формированию и ведению базы данных по страхованию (вводится с 1 января 2024 года );

); определение порядка и условий применения к ЕНПФ, ДНПФ ограниченных мер воздействия;

определение правил проведения добровольной или принудительной ликвидации ДНПФ, добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

определение условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям и (или) бессрочным финансовым инструментам, а также проведения обратного выкупа собственных акций банком второго уровня, для обеспечения финансовой устойчивости и (или) оздоровления которого используются средства государственного бюджета, Национального фонда, Национального Банка РК и (или) его дочерних организаций;

представление в уполномоченный орган в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования), в отношении налогоплательщика, осуществляющего коллекторскую деятельность, по форме, установленной уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет по согласованию с Агентством, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за кварталом;

проведение функционального анализа деятельности в соответствии с методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления.

Помимо этого изменен ряд функций ведомства:

разработка и утверждение правил перевода пенсионных накоплений из ЕНПФ в ДНПФ, из ДНПФ в ЕНПФ, а также из одного ДНПФ в другой ДНПФ, определение порядка перевода выкупных сумм из одной страховой организации в другую страховую организацию в связи с заключением договора пенсионного аннуитета, в ЕНПФ по договору пенсионного аннуитета;

разработка и утверждение требований к управляющим инвестиционным портфелем, которым могут быть переданы в доверительное управление пенсионные активы в соответствии со статьей 37 Социального кодекса РК, а также перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет данных пенсионных активов;

утверждение типового договора пенсионного аннуитета, установление методики расчета страховой премии и страховой выплаты из страховой организации по договору пенсионного аннуитета, допустимого уровня расходов страховой организации на ведение дела по заключаемым договорам пенсионного аннуитета, а также ставки индексации страховой выплаты.

Также поправками предусмотрено, что теперь на основании структуры Агентства, утвержденной президентом, председатель Агентства утверждает перечень подразделений с их наименованиями и структуру подразделений Агентства.

В структуру Агентства, утвержденную указом президента, вошли: Департаменты. Управления.

Указ введен в действие 12 августа, за исключением отдельных положений, которые вводятся в действие 1 января 2024 года.