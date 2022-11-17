Кто в Казахстане освобождается от уплаты пошлин и налогов при ввозе электромобилей

По информации Комитета госдоходов, физические лица при ввозе электромобиля для личного пользования раз в год могут подать пассажирскую таможенную декларацию на один электромобиль и их освободят от уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Zakon.kz.

Но это касается только граждан Республики Казахстан, которые должны иметь постоянное место жительства в стране.

"При этом на гражданина налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации или постоянное место жительства в Российской Федерации в течение трех лет с момента таможенной очистки", – пояснили в КГД.

Для подачи пассажирской таможенной декларации желающий завезти такое авто может сам обратиться на таможенный пост к инспектору, предоставить ему документ, удостоверяющий личность гражданина РК, а также товаросопроводительные документы (CMR, ТТН, договор купли продажи/инвойс, свидетельство о безопасности на транспортное средство, техпаспорт, экспортную декларацию, если электромобиль ввезен из Китая).

Однако, если человек не располагает временем, то имеется возможность прибегнуть к услугам таможенных представителей (брокерских компаний) путем заключения с ними договора.

В КГД отметили, что юридические лица при ввозе электромобилей освобождены только от уплаты таможенной пошлины, налоги же им придется уплатить.

При этом на транспорт также распространяются ограничения по продаже в Российскую Федерацию.

Юридические лица будут освобождаться от уплаты таможенных пошлин только в рамках ставок ВТО.

Такое решение было принято Евразийской экономической комиссией 17 марта 2022 года.