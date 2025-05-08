Как оформить ввоз электромобиля на таможне: что нужно знать
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Казахстанцы, постоянно проживающие в РК, могут ввезти один электромобиль для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Zakon.kz.
В ИС "Параграф" напомнили, что для прохождения таможенного оформления необходимо представить на таможенном посту следующие документы:
- удостоверение личности гражданина РК;
- документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения ТС;
- товаросопроводительные документы (CMR, ТТН, инвойс, ПТС);
- пассажирскую таможенную декларацию.
При этом стоит знать, что гражданин РК, оформивший электромобиль, не вправе передать право владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство России или постоянное место жительства в РФ, в течение трех лет с момента таможенной очистки.
Ранее мы рассказали, что с 5 мая 2025 года дорога в обход Тараза стала платной.
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