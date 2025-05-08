#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
514.5
582.67
6.35
Право

Как оформить ввоз электромобиля на таможне: что нужно знать

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 15:56 Фото: unsplash
Казахстанцы, постоянно проживающие в РК, могут ввезти один электромобиль для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Zakon.kz.

В ИС "Параграф" напомнили, что для прохождения таможенного оформления необходимо представить на таможенном посту следующие документы:

  • удостоверение личности гражданина РК;
  • документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения ТС;
  • товаросопроводительные документы (CMR, ТТН, инвойс, ПТС);
  • пассажирскую таможенную декларацию.

При этом стоит знать, что гражданин РК, оформивший электромобиль, не вправе передать право владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство России или постоянное место жительства в РФ, в течение трех лет с момента таможенной очистки.

Ранее мы рассказали, что с 5 мая 2025 года дорога в обход Тараза стала платной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждены правила учета документов Национального архивного фонда
Право
15:13, Сегодня
Утверждены правила учета документов Национального архивного фонда
В нацпроект "Комфортная школа" внесены изменения
Право
14:45, Сегодня
В нацпроект "Комфортная школа" внесены изменения
SIM-карту можно будет купить только у операторов связи
Право
14:35, Сегодня
SIM-карту можно будет купить только у операторов связи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: