Как оформить ввоз электромобиля на таможне: что нужно знать

Казахстанцы, постоянно проживающие в РК, могут ввезти один электромобиль для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Zakon.kz.

В ИС "Параграф" напомнили, что для прохождения таможенного оформления необходимо представить на таможенном посту следующие документы:

удостоверение личности гражданина РК;

документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения ТС;

товаросопроводительные документы (CMR, ТТН, инвойс, ПТС);

пассажирскую таможенную декларацию.

При этом стоит знать, что гражданин РК, оформивший электромобиль, не вправе передать право владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство России или постоянное место жительства в РФ, в течение трех лет с момента таможенной очистки.

Ранее мы рассказали, что с 5 мая 2025 года дорога в обход Тараза стала платной.