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В Казахстане утвердили перечень товаров, по которым уплачивается утилизационный сбор

на какие товары уплачивается утильсбор Фото: akorda.kz
Министр экологии, геологии и природных ресурсов приказом от 9 ноября 2022 года утвердил Перечень отдельных видов продукции, по которым уплачивается утилизационный платеж, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 20 разделов продукции, производимой или ввозимой на территорию Казахстана физическими или юридическими лицами.

В частности, в него вошли:

  • Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности, за исключением транспортной техники, предоставляемой в рамках гуманитарной помощи.

  • Каучук, резина и изделия из них.

  • Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них.

  • Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, содержащие 70 массовых процентов или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов.

  • Полимерная, стеклянная, бумажная, картонная, металлическая упаковка, упаковка из комбинированных материалов.

  • Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс.

  • Бумага и картон ручного отлива, немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей.

  • Первичные элементы и первичные батареи.

  • Термометры медицинские или ветеринарные, ртутьсодержащие.

  • Крупногабаритное электрическое и электронное оборудование, а также содержащее теплоносители, мелкогабаритное и т.д.

  • На упаковку продукции (полимерная, стеклянная, бумажная, картонная, металлическая или из комбинированных материалов).

  • Самоходная техника.

  • Кабельно-проводниковая продукция.

Приказ вводится в действие с 16 января 2023 года.

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