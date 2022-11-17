В Казахстане утвердили перечень товаров, по которым уплачивается утилизационный сбор

В перечень вошли 20 разделов продукции, производимой или ввозимой на территорию Казахстана физическими или юридическими лицами.

В частности, в него вошли:

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности, за исключением транспортной техники, предоставляемой в рамках гуманитарной помощи.

Каучук, резина и изделия из них.

Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них.

Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, содержащие 70 массовых процентов или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов.

Полимерная, стеклянная, бумажная, картонная, металлическая упаковка, упаковка из комбинированных материалов.

Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс.

Бумага и картон ручного отлива, немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей.

Первичные элементы и первичные батареи.

Термометры медицинские или ветеринарные, ртутьсодержащие.

Крупногабаритное электрическое и электронное оборудование, а также содержащее теплоносители, мелкогабаритное и т.д.

На упаковку продукции (полимерная, стеклянная, бумажная, картонная, металлическая или из комбинированных материалов).

Самоходная техника.