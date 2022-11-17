Жамаубаев рассказал, сколько бюджетных денег выделяют на финансирование партий

В кулуарах Сената Парламента РК заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал о сумме, которая выделяется из бюджета на содержание партий, представленных в Парламенте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Главу Минфина попросили прокомментировать информацию из открытых источников, согласно которой на содержание партий власти тратится 1 млрд долларов.

"Это неправда. Информация по финансированию партий у нас полностью есть, не только по Amanat, но и по всем партиям, которые сидят в Мажилисе". Ерулан Жамаубаев

При этом он отметил, что есть определенные расчеты, принятые законом.

"Исходя из них, выделяются средства. В целом сумма где-то около 8 млрд тенге на все партии, представленные в Парламенте". Ерулан Жамаубаев

Министр напомнил, что в Парламенте представлены три партии. Он добавил, что финансирование идет из республиканского бюджета.

Ранее Жамаубаев рассказал, сколько получают министры в Казахстане. По его словам, размеры заработных плат министров зависят от стажа и квалификации.