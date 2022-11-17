Объем торговли между Казахстаном и ЕС достиг 29,5 млрд долларов
Встреча состоялась накануне важного события – выборов президента Казахстана.
В связи с этим министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди поблагодарил Жозепа Борреля за поддержку масштабных политических и социально-экономических преобразований, происходящих в Казахстане.
"Сегодня Европейский союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана с общим объемом прямых иностранных инвестиций более 160 млрд долларов. Только в этом году объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг 29,5 млрд долларов, увеличившись на 42%". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Мухтар Тлеуберди
Он заявил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей диверсификации диалога в торгово-экономической сфере с фокусом на углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, переходе к "зеленой" экономике, повышении энергоэффективности, цифровизации, транспорта и логистики.
"С учетом текущей геополитической ситуации мы отметили важность развития международных транспортных коридоров для обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. В частности, рассмотрели вопросы поддержки Европейским союзом развития "Транскаспийского международного транспортного маршрута".Мухтар Тлеуберди
17 ноября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался о возможном влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана.