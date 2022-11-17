Маленькая жизнь: миссия врача-неонатолога – дарить чудо спасения

Что самое сложное в работе неонатолога, корреспонденту Zakon.kz рассказала руководитель неонатальной службы, врач неонатолог-реаниматолог высшей категории городской многопрофильной больницы №2 города Астаны Татьяна Оранская.

Больше 20 лет Татьяна Николаевна работает неонатологом. Через ее добрые руки прошли сотни тысяч малышей, чьи жизни ей удалось спасти. Миссия врача-неонатолога заключается не только в спасении малюток, но и в умении успокоить, подобрать правильные слова и вселить надежду в убитых горем родителей.

"Работа неонатологов очень ответственна, требует постоянного внимания, аккуратности, так как пациентами являются новорожденные дети. Неонатология прогрессивно развивается во всем мире, и специалисту необходимо постоянно повышать свою квалификацию, изучать новейшие методики и внедрять их в свою деятельность. Специалист-неонатолог должен владеть реанимацией, хорошо знать неврологию, лучевую диагностику, хирургические болезни, функциональную диагностику, от правильной интерпретации данных очень зависит выбор лечения наших пациентов". Татьяна Оранская

По словам врача, в общем доступе отсутствуют данные, каков процент летальности недоношенных детей в Казахстане с начала 2022 года. Как отметила специалист, в среднем в общей структуре смертности недоношенные дети составляют 80%.

– С какой врожденной патологией детей не спасают?

– Согласно клиническому протоколу Минздрава РК "Реанимация новорожденных детей", реанимации не подлежат новорожденные, рожденные со сроком гестации менее 22 недель весом менее 500 г и новорожденные с некурабельными пороками развития и хромосомными аномалиями, не подлежащими коррекции.

Например, анэнцефалия – это отсутствие головного мозга у новорожденного. В этой ситуации ребенку будет проводиться паллиативное лечение: кормление, обезболивание и уход.

– Каких детей все-таки пытаются выходить и как происходит этот процесс?

– Если пороки курабельные, новорожденному проводят лечение в полном объеме, в зависимости от заболевания. Если это порок развития сердца, оперируют кардиохирурги, если пороки нервной системы – нейрохирурги или неонатальные хирурги.

– Если ребенок родился недоношенным, на какой неделе беременности считается, что его нельзя было спасти, а если успех все же произойдет, то ребенок останется с высокой вероятностью инвалидизации?

– Согласно критериям живорожденности, если ребенок родится с гестационным сроком более 22 недель или весом более 500 г, ему оказывают помощь в полном объеме. В некоторых странах Европы, например Германии, выхаживание начинают с 25 недель гестационного срока.

– Сколько детей поступает в отделение реанимации в год?

– В среднем для учреждения третьего уровня это 10% от количества от всех новорожденных, рожденных в организации.

По данным исследования за последние 10-15 лет, мальчики умирают чаще девочек (5,7%), дети в сельской местности также более уязвимы, чем городские дети. Более половины случаев смертей детей в возрасте до пяти лет происходят в течение первого месяца жизни.

– Какие факторы влияют на это и почему?

– Согласно регионализации неонатальной помощи в Казахстане, дети, рожденные в сельской местности, рожденные в тяжелом состоянии транспортируются в учреждения третьего уровня или республиканские центры, благодаря этим мерам младенческая смертность снижается.

Мальчиков действительно умирает больше, вероятно, это связано с тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек.

Существуют также заболевания, реализующиеся в период новорожденности, которые характерны для мальчиков. Например, синдром дыхательных расстройств чаще встречается у недоношенных мальчиков.

– Что делается для того, чтобы снизить детскую и младенческую смертность в республике?