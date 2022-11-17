Маленькая жизнь: миссия врача-неонатолога – дарить чудо спасения
Больше 20 лет Татьяна Николаевна работает неонатологом. Через ее добрые руки прошли сотни тысяч малышей, чьи жизни ей удалось спасти. Миссия врача-неонатолога заключается не только в спасении малюток, но и в умении успокоить, подобрать правильные слова и вселить надежду в убитых горем родителей.
"Работа неонатологов очень ответственна, требует постоянного внимания, аккуратности, так как пациентами являются новорожденные дети. Неонатология прогрессивно развивается во всем мире, и специалисту необходимо постоянно повышать свою квалификацию, изучать новейшие методики и внедрять их в свою деятельность. Специалист-неонатолог должен владеть реанимацией, хорошо знать неврологию, лучевую диагностику, хирургические болезни, функциональную диагностику, от правильной интерпретации данных очень зависит выбор лечения наших пациентов".Татьяна Оранская
По словам врача, в общем доступе отсутствуют данные, каков процент летальности недоношенных детей в Казахстане с начала 2022 года. Как отметила специалист, в среднем в общей структуре смертности недоношенные дети составляют 80%.
– С какой врожденной патологией детей не спасают?
– Согласно клиническому протоколу Минздрава РК "Реанимация новорожденных детей", реанимации не подлежат новорожденные, рожденные со сроком гестации менее 22 недель весом менее 500 г и новорожденные с некурабельными пороками развития и хромосомными аномалиями, не подлежащими коррекции.
Например, анэнцефалия – это отсутствие головного мозга у новорожденного. В этой ситуации ребенку будет проводиться паллиативное лечение: кормление, обезболивание и уход.
– Каких детей все-таки пытаются выходить и как происходит этот процесс?
– Если пороки курабельные, новорожденному проводят лечение в полном объеме, в зависимости от заболевания. Если это порок развития сердца, оперируют кардиохирурги, если пороки нервной системы – нейрохирурги или неонатальные хирурги.
– Если ребенок родился недоношенным, на какой неделе беременности считается, что его нельзя было спасти, а если успех все же произойдет, то ребенок останется с высокой вероятностью инвалидизации?
– Согласно критериям живорожденности, если ребенок родится с гестационным сроком более 22 недель или весом более 500 г, ему оказывают помощь в полном объеме. В некоторых странах Европы, например Германии, выхаживание начинают с 25 недель гестационного срока.
– Сколько детей поступает в отделение реанимации в год?
– В среднем для учреждения третьего уровня это 10% от количества от всех новорожденных, рожденных в организации.
По данным исследования за последние 10-15 лет, мальчики умирают чаще девочек (5,7%), дети в сельской местности также более уязвимы, чем городские дети. Более половины случаев смертей детей в возрасте до пяти лет происходят в течение первого месяца жизни.
– Какие факторы влияют на это и почему?
– Согласно регионализации неонатальной помощи в Казахстане, дети, рожденные в сельской местности, рожденные в тяжелом состоянии транспортируются в учреждения третьего уровня или республиканские центры, благодаря этим мерам младенческая смертность снижается.
Мальчиков действительно умирает больше, вероятно, это связано с тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек.
Существуют также заболевания, реализующиеся в период новорожденности, которые характерны для мальчиков. Например, синдром дыхательных расстройств чаще встречается у недоношенных мальчиков.
– Что делается для того, чтобы снизить детскую и младенческую смертность в республике?
обучаются специалисты неонатологи;
решается кадровый вопрос с неонатологами, детскими хирургами, анестезиологами;
создаются дорожные карты по улучшению оказания помощи, например по неонатальной хирургии;
совершенствуется антенатальная диагностика врожденных пороков развития у плода;
покупается современное оборудование.