Смерть двух врачей от метапневмовируса в Талдыкоргане прокомментировали в Упрздраве
Фото: primeminister.kz
В Казнете распространяется информация о том, что якобы в Талдыкорганской городской многопрофильной больнице два врача скончались от метапневмовируса, сообщает Zakon.kz.
Эту информацию 8 января прокомментировала заместитель руководителя Управления здравоохранения Жанета Нурманбетова.
"Информация в социальной сети о смерти двух человек от метапневмовируса в Талдыкорганской городской многопрофильной больнице не соответствует действительности. На сегодняшний день в области метапневмовирусная инфекция не зарегистрирована. Один из двух врачей после работы в Казахстане уехал в Россию. Этот человек около пяти лет был на учете с онкологическим заболеванием, от которого умер", – сказала она.
О том, планируют ли вводить карантин в Казахстане из-за метапневмовируса, можно узнать здесь.
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