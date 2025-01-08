#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
527.23
544.05
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
527.23
544.05
5.05
Общество

Смерть двух врачей от метапневмовируса в Талдыкоргане прокомментировали в Упрздраве

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 00:42 Фото: primeminister.kz
В Казнете распространяется информация о том, что якобы в Талдыкорганской городской многопрофильной больнице два врача скончались от метапневмовируса, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию 8 января прокомментировала заместитель руководителя Управления здравоохранения Жанета Нурманбетова. 

"Информация в социальной сети о смерти двух человек от метапневмовируса в Талдыкорганской городской многопрофильной больнице не соответствует действительности. На сегодняшний день в области метапневмовирусная инфекция не зарегистрирована. Один из двух врачей после работы в Казахстане уехал в Россию. Этот человек около пяти лет был на учете с онкологическим заболеванием, от которого умер", – сказала она.

О том, планируют ли вводить карантин в Казахстане из-за метапневмовируса, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
В Атырау целитель изгонял шайтана из девочки: полиция выясняет обстоятельства
Общество
23:01, 08 января 2025
В Атырау целитель изгонял шайтана из девочки: полиция выясняет обстоятельства
Когда Алматы очистят от снега
Общество
19:09, 08 января 2025
Когда Алматы очистят от снега
Трехлетнего малыша с запиской бросили на старом вокзале Астаны
Общество
18:47, 08 января 2025
Трехлетнего малыша с запиской бросили на старом вокзале Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: