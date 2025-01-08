Смерть двух врачей от метапневмовируса в Талдыкоргане прокомментировали в Упрздраве

Фото: primeminister.kz

В Казнете распространяется информация о том, что якобы в Талдыкорганской городской многопрофильной больнице два врача скончались от метапневмовируса, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию 8 января прокомментировала заместитель руководителя Управления здравоохранения Жанета Нурманбетова. "Информация в социальной сети о смерти двух человек от метапневмовируса в Талдыкорганской городской многопрофильной больнице не соответствует действительности. На сегодняшний день в области метапневмовирусная инфекция не зарегистрирована. Один из двух врачей после работы в Казахстане уехал в Россию. Этот человек около пяти лет был на учете с онкологическим заболеванием, от которого умер", – сказала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жетісу облысының өңірлік коммуникациялар қызметі (@rsk_zhetysu) О том, планируют ли вводить карантин в Казахстане из-за метапневмовируса, можно узнать здесь.



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