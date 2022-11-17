Усиление ветра, туман и гололед прогнозируют синоптики 18 ноября по Казахстану

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, востоке, днем в горных районах на юге страны пройдут осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°С, днем -7...-9°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем +5...+7°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +10...+12°С.