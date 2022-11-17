Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Усиление ветра, туман и гололед прогнозируют синоптики 18 ноября по Казахстану

Усиление ветра, туман и гололед прогнозируют синоптики 18 ноября по Казахстану Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, востоке, днем в горных районах на юге страны пройдут осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°С, днем -7...-9°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем +5...+7°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +10...+12°С.

Читайте также

Нурлан Ауесбаев: Казахстан может преодолеть противоречия и системные проблемы

Главу ДУИС СКО уволили из-за убийства в тюрьме

АО "АрселорМиттал Темиртау" закупило новые инструменты работникам

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
бассейн в Актобе
В бассейне Актобе 5 лет не меняли воду
квартиры
Названо число казахстанцев, владеющих 20 квартирами
Алимханулы запрет боя
Жанибека Алимханулы временно отстранили от боев
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления