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Синоптики о погоде на 23 ноября: туман, гололед, усиление ветра

Синоптики о погоде на 23 ноября: туман, гололед, усиление ветра Фото: pxhere
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 23 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть страны будет оказывать влияние южнокаспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты. По прогнозу синоптиков, ожидаются дожди, снег. 

"На северо-западе, юго-западе, в горных районах юга и юго-востока Казахстана – сильные осадки (дождь, снег)", – рассказали синоптики. 

По Казахстану – туманы, гололед, усиление ветра, в северных районах – с метелью.  

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 23-25 ноября 2023 года. 

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