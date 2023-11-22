Синоптики о погоде на 23 ноября: туман, гололед, усиление ветра

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 23 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть страны будет оказывать влияние южнокаспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты. По прогнозу синоптиков, ожидаются дожди, снег.

"На северо-западе, юго-западе, в горных районах юга и юго-востока Казахстана – сильные осадки (дождь, снег)", – рассказали синоптики.

По Казахстану – туманы, гололед, усиление ветра, в северных районах – с метелью.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 23-25 ноября 2023 года.