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Цифровой военный билет появится в Казахстане

Казахстан Минобороны военный билет цифровизация Фото: Zakon.kz
Внедрение цифрового военного билета в Казахстане планируется на первое полугодие 2023 года, об этом сообщил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Ростислав Коняшкин, сейчас АО "НИТ" совместно с Министерством обороны проводит работу по переводу приписного свидетельства и военного билета в цифровой формат.

"Что касается цифровизации этих документов (военного билета и приписного свидетельства. – Прим. ред.), то мы эту работу уже ведем. Думаю (электронный военный билет. – Прим. ред.), будет реализован уже в следующем году, в первом полугодии". Ростислав Коняшкин

По его словам, у Минобороны есть "далеко идущие планы" по цифровизации документов воинского учета.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин 9 ноября сообщил, что паспорт стал доступен в мобильном приложении eGov Mobile. Пока цифровым паспортом можно воспользоваться только в Казахстане для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности.

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