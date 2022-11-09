Паспорт оцифровали в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин 9 ноября сообщил, что паспорт стал доступен в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Как отметил министр, пока цифровым паспортом можно воспользоваться только в Казахстане для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности.

По его словам, такая необходимость может возникнуть в случае, например, потери удостоверения или истечения его срока годности.

В цифровой формат уже переведены 18 самых востребованных документов – это удостоверение личности, водительское удостоверение, ПЦР-тесты, свидетельства о рождении и браке и пр.

12 октября в Казахстане электронные документы уравняли с бумажными.