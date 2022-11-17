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Беременная сотрудница "Ман Сити" осуждена за кражу £100 тыс. для своей свадьбы

Футбол Осудили Менеджера Фото: Instagram/mancity
Экс-менеджера английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Фиону Барклай приговорили к полутора годам тюрьмы за кражу денег из кассы команды. Женщина, ждущая ребенка, присвоила себе более 100 тысяч фунтов на свадебные расходы, сообщает Zakon.

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По информации Dailymail, на заседании суда Фиона Барклай признала свою вину, и проведет в заключении половину срока. 33-летняя женщина была менеджером по развитию бизнеса в клубе. В ходе расследования выяснилось, что она в течение двух лет переводила суммы на другие счета. Когда год назад обнаружили пропажу в размере 25 тысяч фунтов стерлингов, и после доказательств она была уволена.

По ряду фактов, Барклай присвоила себе 104 тысячи фунтов клубных денег. По ее словам, эти средства были потрачены на ее свадьбу, а также она купила подарки для мужа и семьи.

Куандык Шынасилов
Манчестер сити
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