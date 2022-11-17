Беременная сотрудница "Ман Сити" осуждена за кражу £100 тыс. для своей свадьбы
Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!
По информации Dailymail, на заседании суда Фиона Барклай признала свою вину, и проведет в заключении половину срока. 33-летняя женщина была менеджером по развитию бизнеса в клубе. В ходе расследования выяснилось, что она в течение двух лет переводила суммы на другие счета. Когда год назад обнаружили пропажу в размере 25 тысяч фунтов стерлингов, и после доказательств она была уволена.
По ряду фактов, Барклай присвоила себе 104 тысячи фунтов клубных денег. По ее словам, эти средства были потрачены на ее свадьбу, а также она купила подарки для мужа и семьи.