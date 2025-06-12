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Спорт

Фанаты "Манчестер Сити" подают в суд на свой клуб из-за билетов

Футбол Суд Иск, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 17:21 Фото: Instagram/mancity
Группа болельщиков английского футбольного клуба "Манчестер Сити" собирается судиться с администрацией команды из-за входных билетов на стадион, сообщает Zakon.kz.

Как информирует The Guardian, недовольство болельщиков связано с системой, которая требует от них посещения не менее 10 матчей АПЛ, если они хотят оставить свой абонемент на будущий сезон.

По мнению фанатов, новое требование не соответствует индивидуальным обстоятельствам,  и они планируют решить вопрос через суд.

Футбол Суд Проблема, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 17:21

Фото: Instagram/mancity

Администрация "горожан" ввела нововведения месяц назад, по условиям которых обязательное количество посещений домашних матчей АПЛ для владельцев абонемента было увеличено с 14 до 16.

И при этом только на шесть игр можно отправить друзей или вернуть билеты клубу для перепродажи.

В самом же клубе считают, что вопрос использования билетов становится проблемой в последнее время. К примеру, в феврале 8% из 37 000 владельцев абонементов не пришли на матч Премьер-лиги.

Футбол Суд Клуб, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 17:21

Фото: Instagram/mancity

Тем временем "небесно-голубые" на следующей неделе стартуют на клубном чемпионате мира в США, где они вошли в список главных фаворитов по мнению суперкомпьютера.

В первом туре КЧМ-2025 "Сити" 18 июня встретится с "Видадом" из Марокко.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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