МИИР РК: Автомобили без ABS и подушек безопасности в Казахстане не выпускаются

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что в Казахстане автомобили без ABS и подушек безопасности не выпускаются, сообщает Zakon.kz.

В МИИР РК отметили, что постановление правительства, которым утверждаются Правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, производимых на территории РК, и проведения оценки их соответствия, было принято в рамках реализации решения Совета ЕЭК от 5 апреля 2022 года.

Как поясняется, аналогичные постановления приняты странами-участницами ЕЭК в мае текущего года в Российской Федерации, в июле – в Республике Беларусь, в Армении и Кыргызстане производства не имеются.

В министерстве отметили, что автомобили, не оснащенные подушками безопасности, системами ABS, ESP и сниженным экологическим классом, выпускаются в России и Беларуси и они имеют ограничение на передвижение только в пределах страны производства.

"Таким образом, данные автомобили допускаться на территорию Казахстана не будут. Казахстанские производители продолжат выпускать автомобили в соответствии со всеми требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", – резюмировали в МИИР.

Ранее в ведомстве отмечали, что в ряде СМИ и соцсетях распространяется некорректная интерпретация норм указанного постановления. В МИИР указали, что документ действует до 1 февраля 2023 года и не дает производителям прямого права выпускать автомобили, не оснащенные ABS, ESP, подушками безопасности и со сниженным экологическим классом.