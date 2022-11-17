Экс-госсекретарь Крымбек Кушербаев назначен независимым директором "Эмбамунайгаза"

Бывший государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев назначен независимым директором и членом совета директоров АО "Эмбамунайгаз", передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Решением правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Крымбек Елеуович Кушербаев избран членом совета директоров АО "Эмбамунайгаз" – независимым директором", – говорится в сообщении.

Крымбек Елеуович Кушербаев родился в селе Казалинск Кзыл-Ординской области 20 мая 1955 года.

В 1978 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности "инженер-строитель". В 1991 году окончил Академию общественных наук при Центральном комитете КПСС.

В 1996 году руководил пресс-службой президента РК.

С 1997 по 1999 год – министр образования, культуры и здравоохранения РК. С 2000 по 2003 год – аким Западно-Казахстанской области. С 2006 по 2011 год – аким Мангистауской области. С 2012 по 2013 год – аким Кызылординской области.

В 2019 году занимал должность руководителя администрации президента.

С 2019 по 2022 год был государственным секретарем Республики Казахстан.