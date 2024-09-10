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Нового генерального директора назначили в авиакомпании "Казавиаспас"

Нового генерального директора назначили в авиакомпании АО "Казавиаспас", фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 18:05 Фото: пресс-служба АО "Казавиаспас"
Назначен новый генеральный директор авиакомпании АО "Казавиаспас". Им стал Алпамыс Камалов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию 10 сентября 2024 года разослала пресс-служба "Казавиаспаса".

"Алпамыс Камалов назначен генеральным директором авиакомпании АО "Казавиаспас" МЧС РК", – говорится в сообщении.

Алпамыс Камалов родился 31 октября 1981 года в Уральске. Образование высшее, окончил Академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта", Академию труда социальных отношений по специальности "Государственное и местное управление" в Уральске. Магистратуру РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление" в Саратове. Прошел повышение квалификации в Рудлоу, Великобритания по специальности "Английский язык и АТС фразеология", имеет сертификат "Действия диспетчеров в нетипичных чрезвычайных ситуациях", Чешская Республика.

Трудовую деятельность начал после окончания Академии гражданской авиации в филиале РГП "Казаэронавигация" в Атырау на должности инженера-диспетчера. Более 10 лет проработал в сфере авиации. В разные годы работал на различных руководящих должностях.

С марта 2024 года по сентябрь работал заместителем генерального директора по инфраструктуре и развитию АО "Казавиаспас".

С февраля 2024 года должность гендиректора авиакомпании АО "Казавиаспас" занимал Ержан Жакенов.

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