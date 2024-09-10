Нового генерального директора назначили в авиакомпании "Казавиаспас"
Соответствующую информацию 10 сентября 2024 года разослала пресс-служба "Казавиаспаса".
"Алпамыс Камалов назначен генеральным директором авиакомпании АО "Казавиаспас" МЧС РК", – говорится в сообщении.
Алпамыс Камалов родился 31 октября 1981 года в Уральске. Образование высшее, окончил Академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта", Академию труда социальных отношений по специальности "Государственное и местное управление" в Уральске. Магистратуру РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление" в Саратове. Прошел повышение квалификации в Рудлоу, Великобритания по специальности "Английский язык и АТС фразеология", имеет сертификат "Действия диспетчеров в нетипичных чрезвычайных ситуациях", Чешская Республика.
Трудовую деятельность начал после окончания Академии гражданской авиации в филиале РГП "Казаэронавигация" в Атырау на должности инженера-диспетчера. Более 10 лет проработал в сфере авиации. В разные годы работал на различных руководящих должностях.
С марта 2024 года по сентябрь работал заместителем генерального директора по инфраструктуре и развитию АО "Казавиаспас".
С февраля 2024 года должность гендиректора авиакомпании АО "Казавиаспас" занимал Ержан Жакенов.