Очевидцы рассказали подробности о гибели мальчика в Алматинской области

Трагедия произошла в селе Шелек 16 ноября около 14:00. 12-летний ребенок погиб под колесами автомобиля на пешеходном переходе. Очевидцы рассказали подробности трагедии, сообщает Zakon.kz.

Мальчик шел из школы домой и внезапно упал на мокром после дождя пешеходном переходе. В этот момент на него наехала машина, передает Astana TV.

Я выходила в этот момент на улицу, услышала звук удара и увидела, как кто-то упал. После этого раздались крики: "Скорее вызовите скорую!" Я забежала в школу и вызвала скорую. Жительница села Шелек Гульмира Нургожаева

Ляззат Жамалшиева пыталась оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

Первая мысль была – поднять его и унести с дороги. Поскольку движение было сильное. Но, увидев кровь, я решила его не трогать, побоялась, вдруг, сделаю хуже. Затем изо рта полилась кровь, начались судороги, в этот момент он умер. Приехавшие врачи уже констатировали смерть. Сотрудница музыкальной школы Ляззат Жамалшиева

За рулем авто находилась 34-летняя женщина. Ее сразу же задержали. Заведено уголовное дело.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции Енбекшиказахского района по статье 345, ч.3 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области

Водителю грозит до пяти лет тюрьмы. Мальчик последний год учился в местной школе. Учителя и друзья погибшего не могут прийти в себя от произошедшего. Одноклассники несут игрушки и сладости к уголку памяти. Эльмурат был душой класса, - вспоминают педагоги.

Сельчане опасаются, что смертельное ДТП может оказаться не последним. По их словам, водители не соблюдают скоростной режим.