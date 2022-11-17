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Очевидцы рассказали подробности о гибели мальчика в Алматинской области

Очевидцы подробности о гибели мальчика Фото: pixabay
Трагедия произошла в селе Шелек 16 ноября около 14:00. 12-летний ребенок погиб под колесами автомобиля на пешеходном переходе. Очевидцы рассказали подробности трагедии, сообщает Zakon.kz.

Мальчик шел из школы домой и внезапно упал на мокром после дождя пешеходном переходе. В этот момент на него наехала машина, передает Astana TV.

Я выходила в этот момент на улицу, услышала звук удара и увидела, как кто-то упал. После этого раздались крики: "Скорее вызовите скорую!" Я забежала в школу и вызвала скорую. Жительница села Шелек Гульмира Нургожаева

Ляззат Жамалшиева пыталась оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

Первая мысль была – поднять его и унести с дороги. Поскольку движение было сильное. Но, увидев кровь, я решила его не трогать, побоялась, вдруг, сделаю хуже. Затем изо рта полилась кровь, начались судороги, в этот момент он умер. Приехавшие врачи уже констатировали смерть. Сотрудница музыкальной школы Ляззат Жамалшиева

За рулем авто находилась 34-летняя женщина. Ее сразу же задержали. Заведено уголовное дело.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции Енбекшиказахского района по статье 345, ч.3 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области

Водителю грозит до пяти лет тюрьмы. Мальчик последний год учился в местной школе. Учителя и друзья погибшего не могут прийти в себя от произошедшего. Одноклассники несут игрушки и сладости к уголку памяти. Эльмурат был душой класса, - вспоминают педагоги.

Сельчане опасаются, что смертельное ДТП может оказаться не последним. По их словам, водители не соблюдают скоростной режим.

Носятся, как угорелые. Хотя дети постоянно ходят, маленькие, большие. Вот такая идет милюзга, рюкзак, она идет, машины даже не притормаживают. За детей, да и сами боимся. Ребенок, видимо, запнулся, упал. Почему она не остановилась? Она прям по нему проехала. Жительница села Шелек Галина Мукоид

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