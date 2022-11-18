Cотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума Маска

На конец октября штат сотрудников компании насчитывал около 7,5 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны нового владельца компании миллиардера Илона Маска, сообщает газета New York Times со ссылкой на корпоративные источники.

Маск предложил своим сотрудникам определиться: останутся они в компании или получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью".

По данным издания, по истечении дедлайна в 17.00 по местному времени "сотни сотрудников" решили уволиться и получить пособие.

На конец октября штат сотрудников компании насчитывал около 7,5 тысячи человек.