Беспорядки в день выборов: эксклюзивное видео спецоперации КНБ
Фото: Zakon.kz
17 ноября в Алматы и Алматинской области сотрудники КНБ провели спецоперацию по задержанию преступной группы, которая планировала организовать массовые беспорядки в день выборов 20 ноября, сообщает Zakon.kz.
По данным КНБ, подозреваемые планировали захватить Алматы, другие города. А в Астане собирались штурмовать резиденцию президента, свергнуть власть и назначить временное правительство.
При этом группировка собиралась применять оружие, коктейли Молотова в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Сотрудники КНБ во время спецоперации изъяли различное оружие и боеприпасы, а также приспособления для метания бутылок с горючей жидкостью.
В распоряжении Zakon.kz имеются эксклюзивные кадры задержания членов группировки и изъятых вещественных доказательств.
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