Беспорядки в день выборов: эксклюзивное видео спецоперации КНБ

17 ноября в Алматы и Алматинской области сотрудники КНБ провели спецоперацию по задержанию преступной группы, которая планировала организовать массовые беспорядки в день выборов 20 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным КНБ, подозреваемые планировали захватить Алматы, другие города. А в Астане собирались штурмовать резиденцию президента, свергнуть власть и назначить временное правительство.

При этом группировка собиралась применять оружие, коктейли Молотова в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники КНБ во время спецоперации изъяли различное оружие и боеприпасы, а также приспособления для метания бутылок с горючей жидкостью.

В распоряжении Zakon.kz имеются эксклюзивные кадры задержания членов группировки и изъятых вещественных доказательств.



