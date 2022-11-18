Как перестать следить за бывшими в соцсетях

Когда отношения завершены, самое время перевернуть страницу и начать новые отношения. Однако некоторые возвращаются к старым привычкам и начинают следить за бывшими в соцсетях. Это не приносит радость, а только тоску, ревность и злость, сообщает Zakon.kz.

Согласно опросу, 60% людей просматривают аккаунты бывших партнеров хотя бы раз в месяц. Уведомления подсказывают, что бывшие дополнили свои истории, выложили новое фотографии или прокомментировали пост, пишет "Лайфхакер".

Социальные сети буквально заточены под то, чтобы пользователи ревновали, беспокоились и завидовали. А значит, настойчивее проверяли ленту и чаще выкладывали посты.

Слежка входит в привычку

Если повторять одно и то же действие много раз (если быть точнее, от 18 до 254), оно дойдет до автоматизма и сформируется привычка. Причем вредные привычки формируются быстрее, а проверку соцсетей бывшего возлюбленного определенно можно отнести именно к ним.

Есть триггер (взяли телефон, открыли ноутбук), есть последовательность действий (зашли на страницу бывшего или бывшей, прочитали последние записи, проверили список друзей) и даже вознаграждение в виде странного и болезненного удовольствия. То есть идеальный шаблон для формирования привычки.

Как избавиться от вредной привычки

Выявите триггер, который заставляет вас открывать в Facebook или Instagram страницу бывшего партнера, и постарайтесь привязать к нему новое, более здоровое и приятное действие.

Попробуйте вместо соцсетей читать книги и статьи, смотреть сериалы с короткими эпизодами или познавательные ролики на YouTube, играть в игры. Эти занятия принесут вам радость и, возможно, постепенно заменят плохую привычку.

Можно завести трекер и отмечать те дни, когда вы смогли обойтись без слежки. Галочки и крестики в календаре будут вас мотивировать – вам не захочется прервать цепочку достижений, и вы постараетесь держаться подальше от чужих страниц.

Найти замену

После разрыва – особенно если вы были вместе довольно долго, в вашей жизни, естественно, образуется пустота. У вас появляется много свободного времени и невыраженных эмоций.

Найдите хобби, беритесь за дополнительные проекты, старайтесь почаще выбираться из дома и заводить новые знакомства – необязательно романтические. Так у вас, во‑первых, не будет времени на сталкинг. А, во‑вторых, ваша жизнь точно станет интереснее и насыщеннее.

Удалите бывшего из френд‑листа или хотя бы скройте из новостей – по крайней мере, до тех пор, пока страсти не улягутся. Возможно, пора занести бывшего в черный список, заблокировать его страницы с помощью специальных сервисов.

Устройте себе цифровой детокс и не заходите в соцсети совсем. До тех пор, пока чувства не остынут и вы не поймете, что готовы двигаться дальше.

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