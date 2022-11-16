Эксперты перечислили Топ-8 вещей, ежедневно отнимающих энергию

В течение дня многим приходится отвлекаться на посторонние вещи. Специалисты уверены, что именно они отнимают силы и желание двигаться дальше, сообщает Zakon.kz.

Эксперты выделяют 8 "пожирателей" энергии, пишет "Лайфхакер".

1. Многозадачность

За день приходится много раз переключаться между разными делами. Если вы отрываетесь от работы, чтобы обновить ленту в соцсетях, то это тоже многозадачность.

Исследователи говорят о том, что понятие "многозадачность" по смыслу похоже на "отвлечение". Если переключаться от задачи к задаче, то можно столкнуться со снижением производительности. Переключение – это тоже работа, и оно "съедает" ресурсы. Беритесь за дела последовательно, советуют специалисты.

2. Уведомления

Во время работы телефон часто пищит, отвлекая от основного дела. Возможно, вы берете в руки телефон, будучи уверенным в том, что пришло что-то важное. Все уведомления полностью забирают внимание и силы. Это утомляет и снижает производительность.

Большинство уведомлений не нуждается в мгновенной реакции. Эксперты советуют отключить звук уведомлений во всех соцсетях. Можно лишь оставить включенными оповещения от семьи. Звук также должен быть включен на рабочих чатах.

3. Отсутствие списка задач

Вероятно, вы держите в памяти десятки дел. Периодически приходится возвращаться к напоминанию этих дел, беспокоиться о приближении дедлайнов. Все задачи лишь занимают "оперативную память", забирая ресурсы. Лучше всего переносить свои планы на бумагу – это хорошая привычка.

4. Жажда

Ученые говорят о том, что обязательно нужно выпивать два литра воды в течение дня. В спешке легко проигнорировать жажду. Например, вы подумали, что нужно сходить за водой, а через два часа поняли, что во рту пустыня. Голова стала болеть и кружиться, силы покинули вас. Рекомендуется рядом держать кружку или бутылку с водой, пить сразу, как только появилось желание.

5. Работа без отдыха

Люди нуждаются в периодическом отдыхе от работы. Иначе тело затекает от однообразных поз, глаза начинают слезиться от монитора. Все чаще сидячая работа приводит к усталости и болезням в будущем. Врачи рекомендуют регулярно давать себе передышку – больше двигаться в обеденный перерыв, выходить на свежий воздух.

6. Беспорядок

Исследователи заявляют: беспорядок сильно вредит. С одной стороны, столько времени уходит на то, чтобы найти нужную вещь. С другой стороны – хлам вокруг заставляет беспокоиться и испытывать стресс. Разберите завалы дома или на рабочем месте, и вы увидите, как изменится ваша жизнь.

7. Неудобная одежда

Неудобные вещи вызывают физический и моральный дискомфорт. Тесные туфли, брюки или платья дарят страдания. Хочется поскорее вернуться домой, освободиться от "модной" одежды. Жизнь слишком коротка, чтобы одеваться неудобно.

8. Ложь

Чем меньше люди обманывают, тем лучше они себя чувствуют. Вранье или преувеличение заслуг могут ухудшить физическое и психическое самочувствие, привести к меланхолии. Честность – это залог хорошего настроения.

Российский писатель и автор книг о саморазвитии Александр Король дал советы о том, как не потерять внимание и концентрацию во время рабочего процесса.