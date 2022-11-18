В Казахстане цены на яйца выросли на 6% за месяц

По итогам октября этого года цены на яйца первой категории увеличились на 6,3% за месяц и на 14,8% за год. Такой отчет предоставило Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Сильнее всего рост цен за месяц ощутили жители Улытауской области: сразу на 19,8%. Далее идут Павлодарская (+14,7%) и Кызылординская (+13,6%) области. Наименьшее удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: всего на 0,4%. Из 20 регионов цены не изменились в месячной динамике только в Алматы.

В годовой динамике яйца подорожали сразу на 52,2% в Кызылординской области, на 34,1% – в Костанайской, на 32,5% – в Западно-Казахстанской. При этом в Алматы цены, напротив, снизились на 4%, а в Жетысуской области – на 0,4%.

За январь–сентябрь 2022 года производство яиц в Казахстане составило 3,8 млрд штук – на 5,3% больше, чем годом ранее, пишет energyprom.kz.

В разрезе регионов лидирует Северо-Казахстанская область: 559,9 млн яиц, плюс 40,7% за год. В тройке лучших по этому показателю регионов также оказались Акмолинская (555,5 млн яиц, минус 7,4%) и Карагандинская (472,9 млн яиц, минус 2%) области.

По итогам января–августа этого года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на свежие яйца в скорлупе на 96,3%, против 94,4% годом ранее.

В торговых точках регионов Казахстана в очередной раз поднялись цены на куриные яйца, овощи, фрукты. В городах на севере страны снизилась цена на продукты российского производства.