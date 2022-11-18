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Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира и поедет на AusOpen-2023

Теннис Полуфинал Итоговый турнир Фото: Instagram/djokernole
21-кратный чемпион турниров "Большего шлема" серб Новак Джокович прошедшие сутки провел в прекрасном настроении. Вначале 8-я ракетка мира пробился в 1/2 финала Итогового турнира. Затем он получил весть, что с него сняты ограничения на въезд в Австралию, сообщает Zakon.kz.

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Новак Джокович во втором туре группового раунда ATP Finals переиграл россиянина Андрея Рублева – 6:4, 6:1, что позволило ему досрочно выйти в полуфинал. Эта победа стала 39-й в сезоне для представителя Сербии.

Плюс к своему успеху на кортах Турина (Италия) Джокович получил новость от властей Австралии, которые разрешили ему выступить на Australian Open-2023.

Как передает Guardian, новый министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего чиновника, который аннулировал визу Джоковича, что запрещало ему въезд в страну в течение трех лет. Сербский теннисист получит новую временную визу и сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии через два месяца.

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